Ganancias: avanza el proyecto en el Senado y la semana que viene será ley

El proyecto de ley que reforma el impuesto a las Ganancias y beneficia a cerca de un millón de trabajadores que dejarán de tributarlo, recibió esta tarde dictamen favorable tras un plenario de comisiones del Senado, en el que la oposición planteó objeciones pero adelantó su acompañamiento.

El presidente de la comisión de Trabajo, Daniel Lovera, confirmó el pase a la firma del proyecto votado por la Cámara de Diputados, consideró que "es una medida oportuna" en el contexto de la pandemia de coronavirus, y sostuvo que "significa más dinero que se vuelca al consumo y va a empezar a encender la economía".

El proyecto consiguió el aval de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social luego de una reunión por videoconferencia a la que asistieron el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el secretario de Políticas Tributarias, Roberto Arias.

"La sanción de esta ley no puede pasar de la semana que viene", afirmó el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Caserio (Frente de Todos), luego del debate que realizaron los senadores, donde Juntos por el Cambio pidió modificaciones que fueron negadas. En este sentido, la bancada opositora acompañó el proyecto pero con disidencias parciales.

Las claves del proyecto que modifica Ganancias

De aprobar el el proyecto en el Senado, 1.267.000 personas no lo abonarían más si el Congreso aprueba la flamante propuesta, ya que el mínimo no imponible pasaría a ser de 150 mil pesos mensuales brutos, es decir que todo aquel soltero sin hijos que gane menos de esa cifra (alrededor de 125 mil de bolsillo) no sufrirá el descuento, número que en la actualidad permanece en 75 mil "limpios".

Además, para los casados con dos hijos el monto vigente es de 100 mil brutos por mes, mismo que pasaría a ser de 150 mil al igual que para los solteros. Hoy por hoy, el 25.6% de los asalariados registrados en la Argentina paga el impuesto a las Ganancias, cuando el promedio histórico desde que se implementó el mismo en el año 2000 había sido del 10%.

Estas variantes fueron impulsadas por Sergio Massa, el Presidente de la Cámara de Diputados, aunque también fueron respaldadas por el primer mandatario y por Martín Guzmán, el ministro de economía de la Nación. Así, el Estado se perderá de recaudar aproximadamente 40 mil millones de pesos anuales pero priorizará de cualquier forma la ayuda para la clase media en el contexto de la crisis general provocada por la pandemia.