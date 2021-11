El congelamiento de precios se cumple en un 80% de las góndolas

Feletti reconoció cierta tensión con algunas empresas para llevarlo adelante.

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, confirmó este martes que el congelamiento de precios se está cumpliendo en un 80%. No obstante, reconoció "mucha tensión" con algunas empresas para llevarlo adelante y remarcó que "Argentina no puede quedar encorsetada a los planes de negocios de 30 empresas".

El lunes el funcionario mantuvo dos reuniones centradas en el monitoreo de los precios. La primera fue con los directivos de Chango Más (ex Walmart) por incumplimientos puntuales en el congelamiento por 90 días; y luego se sentó con directivos del Mercado Central, para la puesta en marcha de esquemas alternativos de comercialización de productos frescos.

"Se está cumpliendo el programa ahora, quiero ser justo, pero hubo mucha tensión; la elite tiene que comprometerse con un país viable, si no hay una canasta alimentaria básica de 1.500 productos en un país que produce alimentos, estamos en un problema", señaló Feletti en diálogo con Radio del Plata.

Según informó, "la medida se está cumpliendo, en la primera semana de aplicación hubo en total en precios y abastecimiento un índice combinado de casi 80%, un 78% de acatamiento; para un comienzo es aceptable".

"Igual estamos presionando para ampliar y subir ese margen. Hay mucha heterogeneidad en algunos supermercados, pero las grandes cadenas por ahora están cumpliendo, y estamos ahora en una discusión con mayoristas y cadenas minoristas o de menor porte porque evidentemente hay diferencias de márgenes", señaló Feletti.

El funcionario adelantó que el próximo lunes se realizará "una convocatoria muy amplia para repasar todos esos temas". "Sii me tengo que guiar por lo que está ocurriendo hoy en las grandes cadenas, el programa se está cumpliendo", reiteró el titular de Comercio Interior.

El secretario se manifestó muy sorprendido por la reacción de "las cúpulas empresarias". "Uno esperaba un destrabe mucho más fácil y mayor acompañamiento inicial, ahora hay acompañamiento a partir de habernos sentado mano a mano con las empresas, haber hablado con las grandes empresas, con mayoristas, hemos logrado sedimentar la medida", subrayó el funcionario.

Feletti indicó que queda por delante "la primera fiesta después de pandemia, la gente va a querer festejar, no los frustremos", y consideró que "Argentina no puede quedar encorsetada a los planes de negocios de 30 empresas". "Debería ser una causa nacional aparear la política de salarios con la política de precios por lo menos en alimentos; no lo veo en términos electorales sino que ya que se habla de una Argentina de acuerdos, bueno una de las cosas que tiene que estar arriba de la mesa es que la gente coma", remarcó.