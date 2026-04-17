Cae el precio del petróleo luego de la apertura del Estrecho de Ormuz

El precio del petróleo cae por debajo de los US$90 tras la confirmarse de la reapertura del Estrecho de Ormuz. La cotización del barril de Brent cede 10% y se ubica en la zona de US$89,50.

La confirmación de la reanudación del tránsito fluvial por esa estratégica vía marítima fue confirmada por el gobierno de Irán. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, afirmó que Ormuz queda "completamente abierto" durante el resto del período del alto el fuego, en consonancia con el alto el fuego en el Líbano.

Inmediatamente después el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le agradeció al gobierno iraní esta decisión que se extendería por al menos dos semanas, que durará el “alto el fuego” acordado. El acuerdo se logró tras el bloqueo mutuo del canal, que le había impedido a Irán concretar su plan de cobrar peaje a los buques de países aliados.

Irán anunció la apertura del Estrecho de Ormuz

Irán afirmó este viernes que el estrecho de Ormuz se mantendrá "totalmente abierto" hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, tras el comienzo de la tregua en el Líbano. El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que está, a partir de ahora, "completamente abierto y listo para los negocios y y el paso", aunque mantendrá en pie el bloqueo naval a Irán.

"En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego, siguiendo la ruta coordinada ya anunciada por la Organización Portuaria y Marítima de la República Islámica de Irán", dijo en X el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

Rápidamente, Trump salió a agradecer el gesto de Irán en su red social Truth, a pesar de que primero había intentado escalar la guerra asegurando que "destruiría a toda una civiliazación" para luego celebrar un alto al fuego hasta el próximo miércoles.

"El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre, pero el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán, únicamente hasta que nuestra transacción con Irán se complete al 100%. Este proceso debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados. ¡Gracias por su atención a este asunto!", remarcó el mandatario, quien más temprano se había hecho eco del mensaje iraní.