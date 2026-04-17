A casi 50 días desde los primeros ataques de Estados Unidos, Irán abrió el Estrecho de Ormuz

Irán afirmó este viernes que el estrecho de Ormuz se mantendrá "totalmente abierto" hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, tras el comienzo de la tregua en el Líbano. El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que está, a partir de ahora, "completamente abierto y listo para los negocios y y el paso", aunque mantendrá en pie el bloqueo naval a Irán.

"En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego, siguiendo la ruta coordinada ya anunciada por la Organización Portuaria y Marítima de la República Islámica de Irán", dijo en X el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

Rápidamente, Trump salió a agradecer el gesto de Irán en su red social Truth, a pesar de que primero había intentado escalar la guerra asegurando que "destruiría a toda una civiliazación" para luego celebrar un alto al fuego hasta el próximo miércoles.

"El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre, pero el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán, únicamente hasta que nuestra transacción con Irán se complete al 100%. Este proceso debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados. ¡Gracias por su atención a este asunto!", remarcó el mandatario, quien más temprano se había hecho eco del mensaje iraní.

Araqchí anunció la reapertura del estratégico estrecho por el que transita un 20 % del petróleo mundial después de que la pasada noche entrase en vigor un alto el fuego de diez días entre el Líbano e Israel tras unas negociaciones mediadas por Washington.



El fin de las hostilidades en el Líbano era una de las 10 condiciones del alto el fuego el fuego alcanzado por Irán y Estados Unidos la semana pasada, pero Israel continuó atacando el territorio libanés a pesar de ello, con bombardeos en los que murieron más de 2.200 personas, según las autoridades libanesas.



Al mismo tiempo, Teherán se comprometió a permitir la navegación de buques por Ormuz como parte del acuerdo con Washington, pero de hecho el tránsito de barcos disminuyó tras la entrada en vigor de la tregua.



Estados Unidos, por su parte, impuso su propio bloqueo a los buques que tengan como destino o provengan de puertos iraníes después de que las dos partes no alcanzaran un acuerdo en las negociaciones que mantuvieron el sábado pasado en Islamabad con Pakistán como mediador.

Las primeras reacciones

El primero en salir a reaccionar a los anuncios, por fuera de los países involucrados, fue Turquía. El presidente Recep Tayyip Erdogan pidió que el estrecho se mantenga siempre abierto a la navegación civil, recordando que no es solo iraní, sino también omaní.



"Nuestra postura respecto a Ormuz está muy clara. A un lado de Ormuz está Irán, al otro está Omán. El derecho de los países del Golfo de acceder a los océanos no se debe restringir. Ormuz debe quedar abierto a la navegación comercial", dijo Erdogan.



El presidente turco hizo estas declaraciones en el Foro Diplomático de Antalya, en el sur de Turquía, al mismo tiempo que el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, anunció la decisión de Teherán de permitir el paso por el estrecho a todos los buques hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, como resultado del comienzo de la tregua en el Líbano.

Poco después llegó el mensaje del presidente francés Emmanuel Macron, quien reclamó la "reapertura plena, inmediata e incondicional" y remarcó que hay que mantenerse vigilantes, al manifestarse en nombre de medio centenar de países.

Los mercados también respondieron

Tras el anuncio, el precio del barril de brent se desplomó un 10 % y el petróleo de Texas, un 9%, hasta los 86,16 dólares el barril. En tanto que Wall Street abrió en verde este viernes, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 1,24 %, mientras el S&P 500 y el Nasdaq siguen en máximos históricos.





Noticia en desarrollo