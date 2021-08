El intercambio comercial de julio dejó un superávit de US$ 1.500 millones

El resultado positivo del comercio exterior se ubicó por encima de los US$ 1.480 millones registrados en igual mes del año pasado.

El intercambio comercial cerró en julio con un superávit de US$ 1.537 millones, informó el Indec. Se ubicó por encima de los US$ 1.480 millones de saldo positivo registrados en igual mes del año pasado. En julio, las exportaciones sumaron US$ 7.252 millones, con un crecimiento interanual del 47,1%. Las importaciones ascendieron a US$ 5.715 millones, con un alza del 65,9%.



El incremento en la facturación de las ventas al exterior se dio en el marco de aumento generalizado de los precios de todos los productos. En el caso del rubro combustible y energía el incremento fue del 128% interanual, en un contexto en el que se verificó un comportamiento dispar en lo que respecta a las cantidades vendidas.

Así, la facturación de US$ 2.375 millones por las exportaciones de los productos primarios representó un aumentó de 54%. Se dio a partir de una suba de 15% en las cantidades vendidas y una mejora de 32% en los precios respecto a julio del año pasado,



En cambio, en las manufacturas de origen agropecuario (MOA) la suba fue del 29,7% en la facturación, por un monto de US$ 2.625. Esto se debió a un incremento de 34,8% en los precios y una caída del 4,8% en las cantidades comercializadas debido a los problemas de embarques surgidos por la bajante del Río Paraná.



En cuanto a las manufacturas de origen industrial (MOI), su crecimiento en la facturación alcanzó el 78,7% para sumar US$ 1.896 millones. Se combinó por una suba del 21,7% en los valores pero del 45,2% en las cantidades, principalmente, automotores.



Por último, la venta al exterior de combustibles y energía ascendió a US$ 356 millones, 15% más que en julio del 2020. Tuvo una caída del 48,2% en las cantidades, pero con precios que subieron 128% interanual.