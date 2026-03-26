Cae el consumo de nafta en el país en medio de las subas de precio por la guerra

Mientras el precio de la nafta sigue aumentando por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, la venta de combustibles registró una caída del 1,67% respecto al mismo mes del año pasado. Solo en Río Negro, San Juan y Santa Fe hubo un aumento interanual de las ventas.

Según un informe de venta de combustibles que realiza Surtidores, la comercialización de combustibles al público registró en febrero una caída interanual del 1,67% respecto al mismo mes de 2025. Por su lado, en la comparación intermensual sí se verificó una suba del 1,06%. En el desglose, la demanda de nafta súper bajó 2,12%, mientras que el diésel Grado 2 lo hizo en 10,41%, tendencia que se repite un mes más, pero con descensos más pronunciados, según informó Noticias Argentinas. En cambio, el consumo de combustibles Premium continúa la tendencia de crecimiento de 2025: la nafta Premium creció 5,55% interanual y el gasoil Grado 3, 6,59%.

Al analizar los datos por provincia, únicamente tres distritos registraron incrementos en sus ventas en la comparación interanual: Río Negro, San Juan y Santa Fe. En contraste, el resto de las jurisdicciones evidenció retrocesos de distinta magnitud.

En este contexto, desde el rubro de estaciones de servicio denunciaron que la nafta volvió a aumentar hasta un 5% en los últimos dos días. "Los combustibles van desde la nafta súper a 2.000 pesos hasta la nafta premium a 2.400 pesos", dijo el empresario dueño de estaciones de servicio Julio Kademian, en diálogo con el canal Argentina 12.

También advirtió que el último miércoles "el combustible aumentó un 2,5%" en las sucursales que él administra y aseguró que está "vendiendo menos que en la pandemia". "En febrero pasado, vendí 222.000 litros, mientras que en la pandemia vendía casi 400.000 litros", especificó.

Ranking de provincias que más vendieron combustible​​​

En la comparación interanual, el volumen total de combustible comercializado a nivel nacional pasó de 1.321.608 en febrero de 2025 a 1.299.600 en el mismo mes de 2026, lo que representa una caída del 1,67%.

En el desglose por jurisdicciones, Buenos Aires encabezó las ventas con 461.429 m3, seguida por Córdoba con 135.698 m3. En tercer lugar se ubicó Santa Fe, con 91.197 m3, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzó los 76.650 m3, completando los principales puestos.

Respecto a las estaciones de servicio, el ranking interanual quedó conformado de la siguiente manera. YPF: 728.176 m3, Shell: 289.224 m3, Axion Energy: 155.652 m3 y Puma Energy: 68.548 m3.