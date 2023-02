El precio de la soja subió $500 y cerró a $72.500 la tonelada en Rosario

Los precios de los granos operaron hoy de manera dispar en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada en la que se destacó la suba del valor de la soja, mientras que el del maíz cerró en retroceso, pese a concentrar el grueso de los negocios.

Las ofertas por la soja con entrega disponible, contractual y para las fijaciones subieron $500 y alcanzaron los $ 72.500 la tonelada.

Por el lado del maíz, la oferta por la mercadería con descarga inmediata descendió hasta los US$ 255 la tonelada, US$ 3 por debajo del lunes.

Respecto al maíz de la cosecha 2022/23, el segmento febrero experimentó una merma de US$ 5 y se ubicó en US$ 250; marzo, US$ 255; abril, US$ 250; mayo, US$ 245; junio, US$ 230; julio, US$ 225; agosto, US$ 210.

Por último, el girasol cerró a US$ 390 y el sorgo a US$ 260, mientras que en el segmento trigo no se registraron ofrecimientos.

Con información de Télam