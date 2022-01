El precio de la soja disponible avanzó US$ 5 en Rosario y cerró a US$ 385 la tonelada

El precio de la soja disponible avanzó hoy US$ 5 y alcanzó los US$ 385 por tonelada, mientras que las cotizaciones del trigo y el maíz operaron estables en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada de discreta actividad comercial ante la falta de referencia de Chicago, por el feriado en EEUU.

De esta manera, el precio de la soja con descarga inmediata y para fijaciones fue de US$ 385 la tonelada, un alza de US$ 5 sobre la jornada anterior, mientras que en moneda local se mantuvo en $ 40.000.

Por el trigo con descarga inmediata la oferta fue de $ 24.000 la tonelada, mientras que los tramos contractual y con entrega en febrero permanecieron en US$ 230 por tonelada.

Por su parte, el contrato de marzo cayó US$ 5 hasta los US$ 230.

Por otro lado, los ofrecimientos por maíz con descarga y contractual cotizaron estables en US$ 220.

Además, el contrato de marzo bajó US$ 5 hasta los US$ 215 por tonelada; el tramo abril/mayo cayó también US$ 5 hasta los US$ 210; junio permaneció en US$ 195; y julio se mantuvo en US$ 190.

Por último, el girasol con descargas entre enero y marzo de 2022 culminó a US$ 460 por tonelada, sin variaciones respecto a la jornada previa.

Con información de Télam