Cotizaciones estables y bajistas en los principales granos en el mercado de Rosario

El mercado de granos de Rosario concluyó hoy una nueva semana de operaciones con el retorno de las ofertas abiertas por el trigo de la cosecha 2023/24, una menor presencia de compradores de maíz, con cotizaciones entre estables y bajistas; y bajas en soja ante la finalización del Programa de Incremento Exportador III.

El mercado de trigo volvió a registrar ofertas abiertas de compra por el cereal de la cosecha 2023/24, con cotizaciones que se mantuvieron estables; y, por el cereal con entrega entre diciembre y febrero 2024, se ofreció US$ 220 la tonelada.

Por su parte, el mercado de maíz cerró la semana con una menor presencia de compradores, mostrando iguales condiciones por el cereal con entrega inmediata, y una baja puntual en las posiciones diferidas.

Por el cereal con entrega inmediata, se ofrecieron de manera generalizada US$ 190 la tonelada, sin cambios respecto de la rueda previa; la descarga en junio alcanzó los US$ 195, mientras que la posición julio descendió US$ 10 hasta US$ 185.

En tanto, el mercado de soja mantuvo un acotado dinamismo, con condiciones abiertas de compra que se ubicaron por debajo de los valores vistos el jueves.

Para la entrega disponible y para las fijaciones de mercadería, se ofrecieron de forma abierta y generalizada $75.000 la tonelada, con una baja de $5.000 entre ruedas.

Por su parte, el girasol contó con un comprador más en mercado: En materia de precios, para la entrega inmediata de mercadería se ofrecieron abiertamente $65.000 la tonelada.

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada ni sorgo.

Con información de Télam