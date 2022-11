Bajas en trigo y soja en mercado de Chicago por renovación del corredor de granos del Mar Negro

Los precios del trigo y la soja volvieron a operar hoy en baja en el Mercado de Chicago, al extenderse el corredor de granos de Ucrania por cuatro meses, dos días de que venza el plazo inicial.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el visto bueno de Rusia, Ucrania y Turquía -como moderador, anunció que continuará el corredor de granos ucraniano al menos por 120 días más, lo que limita la incertidumbre que se vivió en las últimas semanas.

De esta manera, la cotización del trigo se ubicó en mínimos de dos meses y medio porque no se interrumpiría el embarque del cereal desde Ucrania, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

No obstante, al anticiparse negociaciones optimistas en los últimos días, parte del mercado descontaba una extensión del acuerdo, lo que explica que las bajas no sean tan elevadas.

Así, el contrato más corto, Trigo 12/22, bajó US$ 3,95 (1,31%) hasta US$ 296,43 la tonelada.

La soja también registró pérdidas, contagiado por la presión bajista de la extensión del acuerdo exportador desde Ucrania.

No obstante, el Departamento de Agricultura de los Estados unidos (USDA) publicó sólidos números de comercialización semanales en Estados Unidos.

La semana pasada fue la de mayor volumen comercializado de soja desde septiembre del 2020, lo que limita las bajas de la jornada.

Así, el contrato Soja 01/23 se depreció US$ 4,50 (0,85%) hasta US$ 520,66 la tonelada.

En tanto, el maíz cotizó con el grueso de sus posiciones en negativo durante la jornada de hoy, pero cerró mixto por tensiones en el abastecimiento global de fertilizantes, "tema próximo a resolver", detallaron desde la ONU.

Por los altos precios del gas y la merma de envíos desde Rusia, el volumen de fertilizantes para el maíz en Europa llevó los precios más cercanos a leves alzas y limita las pérdidas de las posiciones más lejanas.

El contrato Maíz 12/22 subió US$ 0,89 (0,33%) hasta US$ 262,78 la tonelada; mientras que el contrato Maíz 09/23 bajó US$ 0,49 (0,19%) hasta US$ 245,66 la tonelada.

Con información de Télam