Altibajos en precios de granos en el mercado local

Los precios de los principales granos que se negocian en el mercado local mostraron hoy una tendencia dispar en relación con la rueda previa, con mejoras en soja y bajas en trigo, y sin grandes cambios en maíz.

En el mercado de soja se registró una mejora en la oferta de compra por parte de la industria por la oleaginosa disponible, lo que acompañó la tendencia alcista de los mercados externos, informó hoy la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por soja con entrega inmediata, contractual y para fijaciones, la oferta generalizada fue de US$ 355 la tonelada, cinco dólares por encima de la mejor oferta del viernes; y la oferta en pesos alcanzó los $35.600.

Por su parte, en el mercado de girasol, no hubo grandes novedades en el comienzo de semana y, así, por girasol con entrega inmediata se ofrecieron US$ 430 la tonelada, con similar valor para las entregas entre diciembre y marzo del año próximo.

En el mercado de trigo, las ofertas de compra mostraron un recorte para prácticamente todo el abanico de posiciones negociables, tendencia más marcada en las de corta plazo.

Por trigo con entrega disponible se ofrecieron $23.500 la tonelada, $500 por debajo de la oferta del viernes; y US$ 235; para el tramo contractual y la posición noviembre también se ofreció similar precio.

Para entrega en diciembre, la oferta cayó US$ 5 hasta los US$ 240 la tonelada; y para los segmentos del año próximo, la posición enero mejoró hasta US$ 250, con febrero en US$ 253; y marzo, US$ 253.

En la actualidad el trigo se ubica en sus mayores valores para el mes de noviembre desde 2013 en Rosario, en sintonía con el mercado de futuros de Chicago, en el que las cotizaciones también tocan récords desde 2012 ante la drástica caída de stocks, destacó en su último informe la BCR.

Los precios del cereal recuperaron en las últimas jornadas la tónica alcista exhibida hasta mediados del mes pasado, y el cereal volvió a negociarse en valores entre los US$ 240 y US$ 245 por tonelada en la plaza local.

En tanto, en el mercado de maíz los precios se mantuvieron mayormente en línea con lo ofrecido el viernes: para entrega inmediata se ofrecieron $20.000 la tonelada y US$ 200 con descarga; y para enero, US$ 202.

Por maíz de la cosecha 2021/22, la mejor oferta con descarga en marzo de 2022 bajó hasta US$ 195 la tonelada; abril y mayo, sin cambios en US$ 195; junio se mantuvo en US$ 180; y julio alcanzó US$ 178.

Con información de Télam