Subas para la soja y fuerte caídas para los cereales en Chicago

La soja se recuperó de la caída de ayer en el mercado de Chicago, aunque el aceite continuó en la tónica bajista, acompañado por los cereales, que cerraron la jornada con fuertes pérdidas.

El contrato de enero de la oleaginosa subió 0,61% (US$ 3,22) hasta US$ 528,56 la tonelada, a la vez que de marzo lo hizo por 0,67% (US$ 3,58) para posicionarse en US$ 531,50 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en anuncio de una posible relajación de las políticas proteccionistas de Covid-0 en China, lo que generó "una dinamización de la demanda de soja estadounidense superior a lo esperado y llevó los precios de la oleaginosa hacia arriba esta jornada", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

También sumó presión alcista el fuerte retraso de casi 20 puntos porcentuales de la siembra en Argentina, agregó la corredora Granar.

La harina acompañó la tendencia alcista del poroto, con una mejora del 0,85% (US$ 3,97) hasta los US$ 467,92 la tonelada.

No así el aceite, que acumuló una nueva baja luego del derrumbe de US$ 150 en su cotización que sufrió ayer por el anuncio de un menor corte al esperado de biocombustibles con combustibles fósiles en Estados Unidos.

En esta ocasión, el contrato de diciembre retrocedió 1,18% (US$ 17,86) a US$ 1.490,08 la tonelada, mientras que el enero tuvo una fuerte baja de 3,20% (US$ 47,62) para cerrar a US$ 1.437,83 la tonelada.

El maíz perdió 2,30% (US$ 5,91) y se ubicó en US$ 249,99 la tonelada, como consecuencia de "la afluencia del grano ucraniano desde la región del Mar Negro, sumado a la poca dinamización de las ventas externas estadounidenses que se perciben más bajas de lo esperado por el mercado", puntualizó la BCR.

Por último, el retrocedió 2,83% (US$ 7,90) y se posicionó en US$ 270,89 la tonelada para alcanzar su valor mínimo en tres meses.

"Las modestas exportaciones de trigo semanales de Estados Unidos mantuvieron la atención del mercado en la competencia de los suministros más baratos del Mar Negro, lo que llevó a los precios del cereal a la baja", sentenció la entidad bursátil rosarina.

Con información de Télam