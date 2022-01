Subas generalizadas de los granos en Chicago, con el trigo avanzando más de 3 dólares

Los precios de los principales granos cerraron hoy con ganancias en el mercado de Chicago, en una jornada en la que se destacó el crecimiento de más de 3 dólares, en la cotización del trigo.

De esta forma, el contrato de marzo de la soja escaló 27 centavos hasta los US$ 509,08 la tonelada, mientras que la posición mayo ganó18 centavos para concluir la jornada en US$ 512,30 la tonelada.

Así, los precios de la oleaginosa terminaron con leves aumentos, tras las fuertes bajas registradas en la jornada de ayer.

"Dieron algo de sostén a las cotizaciones del poroto las subas del aceite" y "la perspectiva de una oferta sudamericana menor que las previsiones iniciales", precisó la corredora Granar.

En tanto, sus subproductos presentaron resultados disímiles, con un alza del aceite del 1,72% (US$ 22,05) hasta los US$ 1.298,28, y un declive del 0,07% (US$ 0,33) hasta los US$ 471,01 en el caso de la harina.

En este marco, el maíz se incrementó un 0,20% (US$ 0,49) y se posicionó en US$ 236,60 la tonelada, debido a "las adversas perspectivas para los cultivos sudamericanos en el sur de Brasil y en buena parte de la Argentina, donde a la falta de lluvias se suman temperaturas muy superiores a las marcas normales", sostuvo Granar.

Por último, el trigo ganó 1,08% y concluyó la jornada en US$ 283,02 la tonelada, como consecuencia de las compras de oportunidad de fondos y de comerciales tras las bajas acumuladas durante las dos semanas precedentes.

Con información de Télam