Los precios de los granos operaron con altibajos en el mercado de Chicago

El precio de la soja cerró a la baja por primera vez en la semana en el mercado de Chicago, como consecuencia del avance de la cosecha estadounidense, mientras que el trigo y el maíz operaron sin tendencia definida.

El contrato de noviembre de la oleaginosa cayó 0,99% (US$ 5,05) hasta los US$ 503,30 la tonelada, a la vez que la posición enero retrocedió 0,93% (US$ 4,78) para posicionarse en US$ 507,25 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en la presión de la cosecha estadounidense de soja y en las buenas condiciones climáticas en Brasil, que permiten proyectar una mayor producción.

La harina de soja acompañó esta tendencia con una caída del 0,12% (US$ 0,55) a US$ 443,67 la tonelada, mientras que el aceite ganó 0,56% (US$ 8,60) para concluir la jornada a US$ 1.521,61 la tonelada.

Por su parte, el maíz subió 0,14% (US$ 0,39) y se posicionó en US$ 269,28 la tonelada, como consecuencia de que el mercado considera que "la oferta estadounidense será muy ajustada en la campaña 2022/2023 en su relación con la demanda, sobre todo luego del informe de existencias trimestrales publicado por el Departamento de Agricultura de dicho país (USDA), indicó la corredora Granar.

Así, el cereal logró sortear fundamentos bajistas como el avance de la cosecha en el hemisferio norte y los problemas logísticos en el río Mississippi.

Por último, el trigo cayó 0,11% (US$ 0,37) y se posicionó en US$ 331,43 la tonelada, aunque las posiciones más alejadas concluyeron la sesión al alza.

Este cierre dispar se dio en parte por las demoras en las siembras de invierno en algunos estados como consecuencia de la falta de humedad que presionaron los precios al alza, mientras que la situación en la zona del Mar Negro.

"Los embarques fluyen sin mayores percances desde Ucrania, mientras persiste cierta lentitud en los despachos de Rusia, lo que no resta chances de que la actual resulte una campaña con ventas externas récord desde el principal proveedor mundial del grano fino", marcó la corredora.

Con información de Télam