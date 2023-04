Los granos volvieron a cerrar a la baja en Chicago

Los granos volvieron a cerrar a la baja en el mercado de Chicago por el accionar vendedor de los fondos especulativos y los malos datos de exportación de Estados Unidos.

El contrato de mayo de la oleaginosa cayó 0,93% (US$ 5,14) hasta los US$ 545,09 la tonelada, a la vez que el de julio lo hizo por 1,32% (US$ 7,17) y cerró a US$ 532,42 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en ventas técnicas por parte de los fondos especulativos y a los malos datos de exportaciones semanales de Estados Unidos.

El Departamento de Agricultura de dicho país (USDA) informó que las ventas de exportación fueron de apenas 100.100 toneladas, un mínimo de cuatro semanas que estuvo por debajo de las expectativas comerciales, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

"La caída sugiere una pausa en la demanda después de que las importaciones chinas de soja procedentes de Estados Unidos aumentaran un 43% en marzo", destacó la entidad bursátil.

Sus subproductos acompañaron al poroto, con una caída del 1,89% (US$ 22,71) en el aceite hasta los US$ 1.177,25 la tonelada, mientras que la harina retrocedió 1,24% (US$ 6,17) para posicionarse en US$ 491,29 la tonelada.

El maíz, en tanto, perdió 0,07% (US$ 0,20) y se ubicó en US$ 261,11 la tonelada, como consecuencia de operaciones de liquidación de posiciones largas y a causa del mejor clima que se espera para la ventana de siembra de Estados Unidos, que se está desarrollando actualmente.

Por último, el trigo cayó 0,89% (US$ 2,20) y concluyó la jornada a US$ 243,15 la tonelada, debido a una baja en las tensiones en torno al acuerdo comercial entre Rusia y Ucrania para la renovar el corredor seguro de granos en el Mar Negro.

Con información de Télam