La soja saltó US$ 8 y el trigo superó los US$ 300 en Chicago

Los granos cerraron una nueva jornada al alza en el mercado de Chicago, con una salto de la soja de casi US$ 8 que le permitió superar los US$ 450 la tonelada, mientras el trigo cerró por encima de los US$ 300 la tonelada y se ubicó a precios máximos desde diciembre de 2012.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 1,79% (US$ 7,99) hasta los US$ 453,42 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 1,86% (US$ 8,36) para ubicarse en US$ 457,18 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en las perspectivas de una mayor demanda interna de soja en Estados Unidos para molienda, ya que el Departamento de Agricultura de dicho país informó hoy exportaciones semanales en los últimos siete días de harina 23% superiores a la semana anterior y 12% por encima del promedio mensual.

Dicho incremento en los despachos de mercadería significó un salto del 5,10% (US$ 19,40) en el precio del subproducto hasta los US$ 399,14 la tonelada.

Por el contrario el aceite cayó 0,28% (US$ 3,75) para concluir la jornada a US$ 1.300,04 la tonelada.

Por su parte, el trigo ganó 0,55% (US$ 1,55) y se ubicó en US$ 300,20 la tonelada, debido a la expectativa de que Rusia, el principal exportador mundial, no llegue a completar el cupo de 31,5 millones de toneladas para embarcar hasta el 30 de junio.

Por último, el maíz avanzó 1,36% (US$ 3,05) y concluyó la jornada a US$ 227,25 la tonelada, debido a que los precios internos de China continúan en ascenso ante la imposibilidad de distribuir en su territorio el grano amarillo por las fuertes lluvias y al nieve, lo que impulsó los valores también a nivel mundial.

Con información de Télam