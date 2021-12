La soja cerró en torno a US$ 488 la tonelada y alcanzó el precio más alto desde agosto pasado

La soja encadenó su séptima jornada consecutiva al alza en el mercado de Chicago y alcanzó su precio más alto desde mediados de agosto pasado, mientras que los cereales también cerraron con ganancias, impulsados por cuestiones climáticos en zonas productoras y una robusta demanda internacional.

El contrato de enero de la oleaginosa subió 1,58% (US$ 7,62) hasta los US$ 488,23 la tonelada, en tanto que la posición marzo avanzó 1,69% (US$ 8,18) para concluir la jornada a US$ 490,53 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la preocupación de los operadores respecto al clima en la región sur de Brasil y en gran parte de Argentina, con pronósticos para las próximas semanas de falta de lluvias y altas temperaturas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Además, sumaron presión alcista las compras técnicas por parte de fondos especulativos.

Los subproductos de la soja acompañaron la suba, con un salto del aceite del 1,72% (US$ 9,70) para posicionarse en US$ 1.208,77 la tonelada, mientras que la harina avanzó 2,23% (US$ 9,70) para concluir la jornada a US$ 444 la tonelada.

Por su parte, el trigo avanzó 1,87% (US$ 5,51) y cerró la jornada a US$ 299,05 la tonelada, debido al acople a la suba de los granos gruesos y a la firme demanda internacional del grano, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Ayer se conocieron compras de Turquía por 320.000 toneladas de mercadería, mientras que en el mercado se especula con que Irán realizó hoy ofertas de compra.

Por último, el maíz ascendió 0,71% (US$ 1,67) y concluyó la jornada a US$ 237,19 la tonelada y alcanzó precios máximos en casi seis meses, debido a la falta de agua en algunas zonas de Brasil y Argentina y pronósticos de que no se producirán precipitaciones en las próximas semanas.

Con información de Télam