Cavallo cuestionó al RIGI, mandó a Sturzenegger al frente y cruzó a Milei

El exministro de Economía Domingo Cavallo sorprendió en las últimas horas al salir a pegarle al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por su política de "privilegios", y mandó al frente a Federico Sturzenegger al revelar que el propio ministro de Desregulación le planteó a Javier Milei sus reparos sobre esta política.

Cavallo sostuvo que el Gobierno “tiene que ser mucho más activo en remover impuestos distorsivos”, a los que definió como los factores que “realmente quitan mucha competitividad a la economía”. En ese marco, vinculó la agenda tributaria y cambiaria con el régimen especial creado para atraer grandes inversiones.

El exministro de Economía de los noventa y el 2001 relató que, apenas se lanzó el RIGI, mantuvo una conversación con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en la que le planteó sus reparos.

“Federico, ¿qué explicación tenés vos, que querés eliminar los privilegios, que querés tratamientos igualitarios para todo el mundo y que no haya privilegio para uno? ¿Qué argumento tenés vos para decir que los beneficios que se le dan a las grandes inversiones no se le dan a toda la economía para que todos puedan invertir con esos beneficios?”, recordó que le preguntó, según contó en el streaming Economía de Quincho.

Cavallo reveló que Sturzenegger le respondió que él mismo le había trasladado esa inquietud al presidente, Javier Milei. “'Yo le hice la misma pregunta a Milei. Y, ¿sabés lo que me respondió? Que en dos años toda la economía va a tener los mismos beneficios que le estamos dando al RIGI’”, afirmó que le dijo el Presidente al ministro de Desregulación.

A partir de esa respuesta, Cavallo consideró que esa orientación sería positiva si efectivamente se concretara. “Eso me parece magnífico. Si pudieran extender todos los beneficios de las empresas del RIGI al resto de la economía, las pequeñas, medianas, grandes empresas, pero de todos los sectores, eso sería ideal desde el punto de vista de que funcionara bien la economía”, afirmó.

Cavallo insistió con la liberación total del cepo cambiario

El exministro, sin embargo, advirtió que avanzar en esa dirección debería implicar la eliminación de las restricciones cambiarias y financieras. “Eso significa, por ejemplo, remover los movimientos de capitales y las restricciones al movimiento de capitales. Ese es uno de los grandes beneficios que se le da al RIGI”, señaló.

De ese modo, Cavallo volvió a poner el foco sobre la necesidad de liberar completamente el cepo, al sostener que la competitividad no debería depender de regímenes especiales, sino de condiciones generales disponibles para toda la economía.

Mientras que en abril de 2025 el cepo al dólar se eliminó para personas físicas y para flujos de las empresas, todavía sigue vigente para los stocks de las compañías previos a enero de 2025. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, admitió en las últimas semanas que no está en los planes del Gobierno quitar esta restricción.