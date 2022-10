Cafiero visitó una cooperativa de mujeres que amplía su producción

El canciller Santiago Cafiero visitó la cooperativa conformada por mujeres Maleza, dedicada a la fabricación de cosmética natural y que a partir de la firma de un acuerdo conjunto, producirá las resinas artesanales para instrumentos de cuerda frotada de la empresa Yumba, única en el país en su rubro, aportando de esta manera a ampliar la cadena productiva de la economía social.

Yumba -con sede en Bahía Blanca- fue ganadora del "Premio Exportar" en 2021 y se sumó al Programa "Desafío Exportador" de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (Aaici).

Maleza, por su parte, es una cooperativa que desde el año 2017 elabora productos de cosmética natural, con ingredientes orgánicos y de manera sustentable, que emplea a 46 mujeres, algunas de ellas provenientes de la Villa 20 y Ciudad Oculta, y apuesta por la asociatividad y el trabajo en red con emprendimientos similares.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"La Cancillería acompañó a la empresa de Bahía Blanca en ferias internacionales y en agendas de negocios, llegando a ganar nuevos mercados, lo que derivó en una mayor demanda interna y externa de sus productos, incrementando de esta manera su producción a través de la asociación con la cooperativa", destacaron en un comunicado.

De la recorrida por la cooperativa Maleza, ubicada en el barrio porteño de Villa Lugano, participaron también la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco; el subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones, Guillermo Merediz, el presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Juan Usandivaras; la Coordinadora de cooperativa, Julia Argani; y la fundadora de Yumba, Guillermina Esmoris.

En ese marco, Cafiero resaltó que se trata de una cooperativa de la economía popular "que se asoció con la empresa Yumba, que venía siendo parte de los programas exportadores de la Cancillería, ganando mercados en más de 20 países y hoy en esta asociación estratégica se genera una sinergia muy interesante a la hora de agregar procesos productivos, pero fundamentalmente agrega una capacidad de escala de producción y generación de empleo".

"Nos pone muy contentos que parte de los programas de Promoción de Exportaciones, de capital semilla que hizo el Ministerio con esta empresa, tenga esta ampliación hacia una cooperativa de trabajo y a seguir exportando", agregó el canciller.

Por su parte, la titular de Yumba, señaló que "este año la marca experimentó un gran crecimiento gracias a las exportaciones con el aporte de algunos programas de la Cancillería argentina y me vi en la necesidad de repensar la producción, por lo que escuchando una entrevista que le hacían a integrantes de esta cooperativa me pareció un proyecto muy interesante y me decidí a contactarlas y proponerles la producción de resinas".

"En este momento producimos en conjunto y exportamos a más de 20 países", agregó Esmoris.

Yumba ya comercializa sus resinas en Estados Unidos, Canadá, Noruega, Austria y Australia, entre otros destinos.

Este año logró ingresar también con su producto a México, Brasil y Chile y se encuentra preparando pedidos para Japón y Francia.

Con información de Télam