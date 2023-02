Un nuevo actor en el campo: la Mesa de Enlace tiene quien le dispute la representación del sector

La Mesa Agroalimentaria agrupa a los pequeños productores familiares y fue incluida por Economía en la mesa de decisiones al anunciar las medidas contra la sequía.

La reunión entre Sergio Massa y el campo de la semana pasada para resolver medidas contra la sequía dejó también una novedad política: fue la primera vez que la Mesa Agroalimentaria, un espacio recientemente formado para nuclear a los pequeños productores, participó de la mesa oficial de negociaciones junto con la ya histórica Mesa de Enlace.

Se trata de una agrupación que surgió en junio de 2021 mediante la fusión de cinco entidades: la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE), la UTT, el Movimiento Campesino Somos Tierra, la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF) y las Bases Federadas.

El objetivo fue darle voz a los pequeños y medianos productores, las cooperativas, los chacareros, los agricultores familiares y los movimientos campesinos de los pueblos originarios. Básicamente, a personas vinculadas al campo pero bajo una lógica no empresarial y fundamentalmente mercadointernista.

"La lógica es que sostienen a su familia y tienen uno o hasta dos empleados. Toda su producción y renta queda para el pueblo donde se produce y se reinvierte. Hay arraigo y agregado de valor. Nadie lleva la plata afuera del país. Es distinto a la producción financiera y el pool de siembra. Producimos alimentos para la mesa de los argentinos y no commodities de exportación", explicó a El Destape el titular de FECOFE y referente de la Mesa Agroalimentaria Juan Manuel Rossi.

El productor rural agrega que esta nueva agrupación busca representar a "un mundo bien diverso, que expresa que en el sector agropecuario no hay un solo campo y no puede haber una sola representación". Por eso, aclaró que la Mesa Agroalimentaria nuclea a productores de todo el país, desde hortícolas a cerealeros y hasta ganaderos de 500 hectáreas.

Rossi aclara también qué es, entonces, lo que los diferencia de la Federación Agraria. "Perseguimos los intereses de la Federación Agraria histórica, más cercana a la gente", expuso el dirigente rural. "La FAA se quedó sin sus bases, que son las cooperativas y los pequeños y medianos productores porque no persigue esos intereses. No tiene democracia interna. Fuimos a la interna durante años, pero ya no", agregó sobre el motivo que los impulsó a crear una agrupación diferente.

Massa, Alberto Fernández y los pequeños productores

Rossi destacó que la reciente convocatoria del Gobierno "reconoce la diversidad en el campo argentino, porque negociaba hasta ahora con la Mesa de Enlace sin que estén representados la mayoría de los productores".

"Hemos tenido reuniones desde siempre con ministros y con el Presidente, pero no estábamos en la mesa de decisiones hasta ahora con la sequía, planteando nuestra visión de la situación", señaló tras los encuentros que mantuvo en las últimas dos semanas con Sergio Massa y el gabinete económico, en los que también estuvieron presentes los referentes de la Mesa de Enlace.

Los pequeños productores juran no tener vínculos político-partidarios como los que sí tienen los grandes ruralistas con sus frecuentes candidaturas, sobre todo en Juntos por el Cambio. También resaltan la viveza que tuvo Massa al entender que si incluye a otro actor en la mesa de negociaciones diluye la importancia de la Mesa de Enlace, y lamentan que Alberto Fernández no haya visto esa posibilidad antes.

De hecho, la sensación que les quedó de estas reuniones por la sequía fueron muy buenas, al punto que valoran las medidas que Economía tomó pensando en ellos, tales como los fondos rotatorios y los créditos subsidiados.

Qué pide la Mesa Agroalimentaria

Aun así, sus reclamos van obviamente mucho más allá de lo que se requiere para paliar los efectos de la sequía. Además, piden "medidas estructurales" como la ley de alquileres de los campo y créditos de acceso a la tierra, una suerte de "Procrear rural", graficó Rossi.

También reclaman una segmentación de las retenciones y de los impuestos. "Se puede volver a discutir ya con la experiencia de 2008", señaló el referente sin esquivar que esas mismas medidas derivaron en el conflicto del campo 15 años atrás.

De cara a este año electoral, la Mesa Agroalimentaria espera seguir aumentando su reconocimiento a nivel social y oficial, y apuesta a que se tenga en cuenta su agenda de propuestas, sobre todo en el contexto de una suba en los precios de la comida que sigue siendo un problema. "Tenemos un programa con ideas concretas sobre cómo poner los alimentos encima de la mesa", resumió Rossi.