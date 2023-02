Cafiero destaca que "Bangladesh es un destino con 170 millones de oportunidades"

(Agrega declaraciones de Cafiero y de empresarios presentes en la misión comercial)

El canciller Santiago Cafiero destacó hoy que "Bangladesh es un destino con 170 millones de oportunidades", y señaló que el reinicio de las relaciones bilaterales “superó las expectativas".

"El nuevo comienzo de nuestra relación tuvo como protagonistas a los productos de las 20 empresas argentinas que encabezaron una misión comercial que superó las expectativas. Objetivo: exportar, exportar y exportar”, puntualizó Cafiero en Twitter.

Además puntualizó que recorrió "las mesas donde los empresarios argentinos están abocados a recibir interés de los productos que vienen a exhibir, con lo cual estamos muy esperanzados".

Al respecto, indicó que "muchos de los productos más emblemáticos de nuestro país, que ya tienen un mercado ganado en Bangladesh, están vinculados al sector agropecuario; a la industrialización de los recursos naturales, no sólo los biocombustibles a partir de la soja sino también a la cadena alimenticia", como la yerba mate, aceites y cítricos.

Por su parte, empresarios argentinos destacaron el éxito de la misión argentina comercial que tiene lugar esta semana en Bangladesh, para comercializar productos argentinos en ese país.

En este sentido, el director ejecutivo de Havanna, Diego Martins, destacó el rol de la Cancillería para abrir "las puertas" del mercado de Bangladesh en misión comercial y dijo que la empresa de productos alimenticios que representa ya ha logrado poner "un pie adentro" con el dulce de leche como principal atractivo.

"Particularmente me estoy sorprendiendo que en lo que hemos visto en la calle, lo que estuvimos recorriendo aquí, en Daca (capital de Bangladesh) y lo que nos está diciendo la gente que prueba el dulce de leche", reveló Martins a Télam Radio.

Al respecto, notó que "están muy habituados al dulce", con lo cual sostuvo que en ese punto cuentan con "un punto a favor que nos puede ayudar a abrir el mercado: el dulce les gusta, así que un pie adentro".

Según Martins, "el nivel de empresarios que se están acercando es muy importante y no es lo mismo venir solo a golpear las puertas o gestionar las reuniones que hacerlo de la mano de estos organismos. Así que es fundamental", remarcó.

En tanto que el director de Sabias Semillas, Carlos Tonon, representante de la firma catamarqueña especializada en producción de aceite de oliva, consideró que resultan "fundamentales" iniciativas como las que impulsa la Cancillería en misiones comerciales del tipo de la presente en Bangladesh.

Para Tonon, "el caballito de batalla nuestro es el aceite de oliva: tenemos un aceite de oliva de la provincia de Catamarca de una calidad excelente, que puede competir tranquilamente con productos similares de Europa".

El empresario afirmó que “estas iniciativas son fundamentales para emprendedores y empresarios argentinos" que se encuentran buscando llevar productos al mundo.

También remarcó que "es fundamental contar con este tipo de actividades y de apoyo, porque es lo que nos va a abrir puertas mucho más fácilmente que si uno va solo, sin un gobierno en el medio".

Por su parte, el gerente comercial de la yerbatera Piporé, Silvio Leguía, que se encuentra también en la misión, consideró "estratégica" la actividad exportadora con el soporte logístico de la Cancillería y destacó especialmente la agenda desplegada en Bangladesh.

"Para Piporé las exportaciones son una parte importantísima, estratégica de nuestro negocio. Somos muy fuertes, somos de las primeras dos o tres yerbateras exportadoras y está generando mucha curiosidad, mucho acercamiento, la gente viene, pregunta, prueba", señaló Leguía a Télam Radio.

Asimismo, subrayó que "la agenda de reuniones que nos armaron a cada una de las empresas que vinimos es muy es destacable porque si no, no teníamos otra manera de llegar".

Otro empresario de la misión, Juan Fera, director de Marolio, consideró que "esta es la mejor manera de poder exportar nuestro trabajo al mundo", porque consideró que "venir solos a este lugar del mundo sería imposible, y con el trabajo que hizo Cancillería organizando las reuniones y cómo llevan la agenda está muy bien y ojalá se sigan repitiendo en muchos lugares más".

Por su lado, Mariano Bonaventura, director de Alfajores Baltazar, destacó que los bangladesíes "no entienden bien qué es el alfajor pero les gustan todos, el negro, el blanco, el de maizena, la galletita".

En línea con Fera, sostuvo que la iniciativa de Cancillería "es excelente porque nos da la posibilidad de promover estos productos que, de otra manera, venir nosotros acá de manera privada, es muy difícil y más que nada tener los contactos de 10 o 20 personas que vengan a probar el producto o estén interesadas".

En tanto, Melody Amal, directora comercial de The Halal Company, alimentos certificados para la comunidad musulmana, afirmó que "es muy positivo todo esto porque estamos uniendo lazos no solamente de negocios sino culturales y de fraternidad de países que pueden estar distantes pero con una cercanía y una admiración no únicamente por el fútbol, sino con la historia de ambos".

Cafiero arribó ayer a la ciudad de Daca junto a 20 empresarios argentinos para encabezar una misión comercial en búsqueda de mayores exportaciones en un mercado de 170 millones de habitantes.

Las firmas presentes en la gira son Marolio, Ecofactory, Vetanco, Lipotech, Luna de los Andes Sabias Semillas, Letis, Santo Pipó, Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), The Halal Catering Argentina HCB, Havanna, Arcor, Baltazar-Alfa Pampa, Suplefeed, Ronalb, Club Atlético River Plate y Cargill.

Según datos de Cancillería, el comercio bilateral con Bangladesh fue de US$ 765 millones en 2022.

Las exportaciones argentinas alcanzaron US$ 742,9 millones y las importaciones desde ese país totalizaron US$ 22,1 millones, registrándose así un superávit comercial para Argentina de US$ 720,8 millones.

Además, la misión tuvo como hecho más destacado la reapertura ayer de la embajada argentina en ese país.

Con información de Télam