El mercado espera que el 2023 termine con una inflación de casi el 100%

El Relevamiento de Expectativas que realiza el Banco Central proyectó una inflación del 6,1% para noviembre. Además, analistas esperan que el dólar finalizará el año por encima de los $ 172.

Los analistas financieros estimaron que el índice de precios de noviembre subió 6,1%, por debajo del 6,3% de octubre, y proyectaron que el 2023 terminará con una inflación del 99% interanual. Los datos surgen del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que realiza el Banco Central, en el que también se conoció que calcularon que el dólar finalizará el año por encima de los $ 172.

La encuesta se realizó a fines de noviembre y el dato de la inflación minorista esperada para el corriente marcó una baja de un punto porcentual (p.p.) con respecto al pronóstico de la encuesta previa. En el informe se difundieron los resultados del relevamiento realizado entre los días 28 y 30 de noviembre, en el que se contemplaron pronósticos de 39 participantes, entre quienes se contaban 26 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 13 entidades financieras.

El Indec dará a conocer el jueves próximo el Índice de Precios al Consumidor de noviembre, que hasta octubre acumulaba una suba de 76,6%. Por otra parte, quienes participaron del REM estimaron un crecimiento real del PBI para 2022 de 5,3%, lo que marcó una suba de 0,5 p.p. por encima del REM previo.

A su vez, para el mes en curso, quienes participaron del REM pronosticaron una tasa Badlar de bancos privados de 69,9%, lo que marcó una suba de 0,7 p.p. a la tasa promedio registrada durante noviembre (69,2%). En cuanto al tipo de cambio nominal, estimaron que alcance $ 172,42 por dólar en diciembre, nueve centavos por encima del cálculo previo.

En cuanto al valor de las exportaciones, quienes participan del REM proyectaron un monto para 2022 de US$ 89.384 millones, aumentando en US$ 503 millones con relación al último REM. En tanto, el valor proyectado para las importaciones se ubicó en US$ 83.391 millones, esto es US$ 275 millones por debajo del pronóstico del relevamiento previo.

Al mismo tiempo, para el cuarto trimestre de este año la mediana de los pronósticos de la tasa de desempleo se ubicó en 7,2% de la Población Económicamente Activa, contra el 7% con que cerró 2021.

Finalmente, la proyección del déficit fiscal primario nominal del Sector Público Nacional no Financiero se redujo respecto del relevamiento anterior, estimándose en $ 2.100 miles de millones. Asimismo, los analistas prevén un déficit primario de $ 3.295 miles de millones para 2023, similar al del relevamiento previo.

Con información de Télam