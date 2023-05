En el arranque de mayo, el Banco Central ya vendió casi US$ 260 millones

Según apuntaron fuentes del Central a este medio, en estas dos primeras jornadas de mayo se concentraron demanda de dólar ahorro, que estacionalmente es alta en los primeros días de cada mes.

El Banco Central vendió este miércoles US$ 125 millones y en dos jornadas ya acumula un rojo de casi US$ 260 millones. Al igual que en la rueda previa, US$ 60 millones de ventas correspondieron a pagos de importación de energía de cara al próximo invierno.

De esta forma, el organismo monetario cerró con saldo negativo por quinta rueda consecutiva, en un contexto en el que sigue vigente el Programa de Incremento Exportador (PIE), que cuenta con un tipo de cambio diferencial temporal de $ 300 por dólar para el complejo sojero y economías regionales. Durante la jornada, las liquidaciones en el marco del denominado dólar soja aportaron cerca de 99 millones de dólares.

Según apuntaron fuentes del Central a este medio, en estas dos primeras jornadas de mayo se concentraron demanda de dólar ahorro, que estacionalmente es alta en los primeros días de cada mes y luego de la primera semana tiende a ser nula. En el primer día hábil fue de 43 millones y este miércoles se estimó un monto similar.

También se observa una concentración de pagos de importaciones en estos primeros días con tendencia decreciente, mientras que el mercado también refleja la caída de exportaciones. En el primer cuatrimestre se exportaron US$ 8.000 millones menos por concepto de oleaginosas y cereales.

Mientras las importaciones de bienes acumuladas en el primer cuatrimestre del año exhibieron una disminución de 7% con respecto a igual período del año previo. En abril, las importaciones de bienes rondaron los US$ 6.000 millones, presentando una caída de 11% con respecto al total registrado en el mes previo y de 12% al hacer la comparación con el mismo mes del año 2022.

Mercado cambiario

En lo que respecta al mercado de divisas, el dólar minorista cerró este miércoles a $232,88 promedio, con un incremento de 79 centavos respecto de ayer. Por su parte, el dólar blue o informal cerró con un retroceso de cinco pesos, a $469 por unidad.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) bajó 0,5%, a $ 457,78; mientras que el MEP avanzó 0,2%, a $ 429,52, en el tramo final de la rueda. En el mercado mayorista, la moneda estadounidense finalizó con un incremento de 55 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $ 225,20.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $ 302,74 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $ 384,25. En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $ 407,54, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $ 465,76.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 571 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 81 millones y en el mercado de futuros Rofex US$646 millones.