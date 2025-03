BCRA: volvieron a caer las reservas y perforaron los U$S 28.000 millones

Las reservas del Banco Central no paran de caer, perforaron los U$S 28.000 millones y tocaron mínimos de cinco meses y medio. En el día bajan U$S 357 millones, en el mes bajaron U$S 265 millones, en el año disminuyeron U$S 1.877 millones. Este lunes, en un nuevo lunes negro para los mercados nacionales e internacionales, el Central compró U$S 36 millones.

Cómo fue la jornada del BCRA

El Banco Central pudo terminar la jornada con una compra neta de u$s 36 millones. Sin embargo, las reservas brutas internacionales se hundieron en u$s 357 millones hasta los u$s 27.730 millones, el nivel más bajo desde el 30 de septiembre de 2024.

Este retroceso es reflejo en gran parte de la venta de u$s 224 millones que la autoridad monetaria realizó en el Mercado Único Libre de Cambio (MULC) el viernes pasado. Respecto de ese resultado negativo, desde la consultora LCG expresaron "dudas" sobre el ritmo de liquidaciones del agro.

Qué pasó con el dólar y el Riesgo País

El precio del dólar blue este lunes es de 1.225 pesos para la venta, tras conocerse la posibilidad de un próximo acuerdo con el FMI. En las primeras horas del día subió cinco pesos y la cotización registró otro incremento de cinco pesos al mediodía, mientras que para la compra se presenta a 1.205 pesos. En tanto, los dólares MEP y CCL cotizan, se consolidan alrededor 1.220 pesos, luego de una semana movida en los mercados de la Argentina.

El Riesgo País se ubica en 706 puntos tras arrancar la jornada en 692 puntos. Por su parte, en un contexto de caída de índices en Wall Street, los ADRs de acciones argentinas que cotizan en Nueva York operan con caídas encabezadas por Banco Supervielle, con un 5,6 por ciento.