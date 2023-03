Reservas: Se activará un desembolso de US$ 1.000 millones vía Swap con China

El Banco Central recibirá aire fresco en términos de liquidez en medio de la asfixia. También se concretaron recepciones de dólares por parte de organismo externos por alrededor US$ 600 millones.

El Banco Central (BCRA) activará esta semana un desembolso por US$ 1.000 millones por medio del acuerdo del Swap con China, lo cual representará el cuarto giro de divisas en lo que va del año por esta vía. Además, el Gobierno comunicó recepciones por alrededor de US$ 600 millones por parte de organismos internacionales. Se trata de un refresco en las arcas de la entidad monetaria luego de haber estirado los plazos de pago de vencimientos de deuda con el FMI.

Luego de haber alcanzado un acuerdo por US$ 5.000 millones en enero, en lo que va del año ya se efectivizaron tres desembolsos por US$ 1.000 millones cada uno. Según fuentes del equipo económico, en los próximos días ingresará un cuarto desembolso de US$ 1.000 millones. En tanto, resta un último desembolso que sería efectivizado en abril, algo que dan casi por sentado en el Palacio de Hacienda.

La noticia se da tras que el Ministerio de Economía informara que cancelará a fin de mes el vencimiento de US$ 2.700 millones previsto para martes y miércoles con el Fondo. La medida se toma ante la imposibilidad de enfrentar el pago sin debilitar las reservas, que desde principio de año se contrajeron en 7000 millones de dólares, ni tensionar aún más el tipo de cambio.

Más dólares para el Banco Central

A su vez, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) concretó el desembolso de 395 millones de dólares de un crédito otorgado a la Argentina, informó el Banco Central. El monto se suma a otro crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) de US$ 285,4 millones y ambos pasarán a "integrar las reservas internacionales", precisó la autoridad monetaria en un comunicado.

De esta manera, se incorporan a las reservas internacionales US$ 680,4 millones al sumar ambos desembolsos. Al viernes 17 de marzo, el nivel provisorio de las reservas informado por el Banco Central era de US$ 37.665 millones, en tanto el monto consolidado (se da a conocer con 48 horas hábiles de demora) fue de US$ 37.783 millones al miércoles 15 de marzo.

El fondeo con la CAF es parte del acuerdo alcanzado a principio de mes entre el ministro de Economía, Sergio Massa, con el directorio del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), encabezado por su presidente, Sergio Díaz Granados, por un monto de 840 millones de dólares en desembolsos para la Argentina.

Del total del monto, unos 540 millones de dólares serán utilizados para el proyecto de Reversión del Gasoducto Norte – Obras complementarias al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que permitirá llevar gas al norte argentino garantizando el suministro de gas a hogares e industrias. En tanto, los 300 millones de dólares restantes serán parte de un Programa para la Promoción del Modelo Social de la Discapacidad y el Acceso a Derechos de las Personas con Discapacidad (ANDIS), y contarán con un desembolso inmediato

Con información de Télam