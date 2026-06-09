Aumento para los trabajadores de seguridad privada en junio 2026: salario y cuánto cobran

Cuánto cobra un empleado de seguridad privada

Los trabajadores de seguridad privada reciben en junio una nueva actualización salarial como parte del acuerdo paritario firmado entre la Unión del Personal de Seguridad Privada de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI).

El entendimiento contempla aumentos escalonados para el primer semestre del año, incorpora sumas no remunerativas mensuales, mantiene vigente un adicional vacacional extraordinario y establece mecanismos de revisión para reabrir la discusión salarial en caso de cambios significativos en el escenario económico.

La actualización alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 507/07 y eleva los ingresos de todas las categorías de la actividad.

Cuánto cobra un trabajador de seguridad privada en junio de 2026

De acuerdo con las escalas vigentes para junio, un vigilador general percibe un salario bruto de $1.644.650. Las categorías con mayores responsabilidades o especialización superan ampliamente ese nivel de ingresos.

Las remuneraciones brutas para junio de 2026 son las siguientes:

Categoría Salario bruto Vigilador General $1.644.650 Vigilador Bombero $1.721.000 Administrativo $1.757.100 Vigilador Principal $1.796.300 Verificación de Eventos $1.721.000 Operador de Monitoreo $1.721.000 Guía Técnico $1.757.100 Instalador de Sistemas Electrónicos $1.796.300 Controlador de Admisión y Permanencia General $1.644.650

Las nuevas escalas representan una mejora respecto de los salarios abonados durante mayo y forman parte del esquema de incrementos pactado para el primer semestre.

Cómo impactan las sumas no remunerativas

Uno de los aspectos centrales de la negociación salarial de 2026 es la continuidad de la denominada "Suma No Remunerativa – Acuerdo 2026". Estos importes se pagan mensualmente entre enero y junio y poseen características particulares dentro de la liquidación salarial.

Según lo acordado: no integran el cálculo del aguinaldo, no se computan para vacaciones, no forman parte de horas extras, no se incorporan en indemnizaciones. Sin embargo, sí se realizan aportes sindicales y de obra social y se pagan de manera proporcional en jornadas reducidas o discontinuas. Además, la suma correspondiente a junio será incorporada al salario básico a partir de julio de 2026, generando impacto sobre futuras liquidaciones.

Seguridad privada cuánto cobran

Adicional vacacional: cuánto se paga

El acuerdo también mantiene vigente el adicional vacacional extraordinario para el personal de seguridad privada.

Los valores establecidos son:

Mayo de 2026: $19.480 por día de vacaciones.

Desde junio de 2026: $19.920 por día de vacaciones.

El beneficio tiene carácter remunerativo y puede abonarse por hasta 21 días de licencia anual.

Fondo de Ayuda Solidaria

UPSRA y CAESI resolvieron mantener transitoriamente el Fondo de Ayuda Solidaria (FAS), previsto en el artículo 31 del Convenio Colectivo 507/07. Entre enero y junio de 2026 se aplica un aporte equivalente al 1% mensual del salario básico del vigilador general. La medida tiene vigencia exclusiva durante el primer semestre y forma parte de los compromisos asumidos dentro de la negociación salarial.

El acuerdo paritario establece una nueva instancia de negociación desde el 20 de mayo de 2026 para discutir las condiciones salariales correspondientes al segundo semestre. Asimismo, las partes incorporaron una cláusula de revisión que permite reabrir las negociaciones si se producen modificaciones significativas en la inflación o en otras variables económicas relevantes. El objetivo es evitar un deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores frente a eventuales cambios en el contexto macroeconómico.

En paralelo a la negociación encabezada por UPSRA, la Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada (FATRASEP) informó que alcanzó un acuerdo salarial para el período enero-junio de 2026. Según comunicó la organización, las actualizaciones permitirán que los vigiladores encuadrados bajo sus convenios también alcancen ingresos de $1.644.650 al finalizar el semestre. La federación además confirmó la continuidad de los convenios colectivos vigentes durante todo el año.

Salarios con aumento en junio

Qué requisitos se necesitan para trabajar en seguridad privada

Las exigencias pueden variar según cada jurisdicción, aunque generalmente se solicita: