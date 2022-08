Soja, maíz y trigo registran alzas en Chicago y Kansas

Los precios de la soja, el aceite y la harina se negociaban en alza en la apertura del mercado de Chicago, como consecuencia de una nueva desmejora de los cultivos estadounidenses y la ausencia de lluvias prevista para esta semana sobre áreas clave que impulsan las nuevas subas.

Ayer el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA sus siglas en inglés) redujo del 58 al 57% la proporción de cultivos en estado bueno y excelente, frente al 56% de igual momento de 2021 y al 58% previsto por los privados. y en este escenario la soja subía US$ 14,61 respecto del cierre de ayer, para ubicarse en $ 575,68 la tonelada con un aumento de 2,60%.

Mientras que el aceite aumentaba US$ 24,47 a US$ 1.540,56 la tonelada; y la harina trepaba US$ 8,38 a US$ 515,98.

Del mismo modo, el maíz se negociaba en alza por quinta rueda seguida en Chicago por la nueva desmejora de los cultivos y por algunos malos resultados que se están relevando en los tours de productores, en particular sobre el este de Dakota del Sur.

Ayer el USDA redujo del 57% al 55% la proporción de maíz en estado bueno y excelente, contra el 60% de igual momento de 2021 y el 57% previsto por los privados.

En este marco, el maíz cotizaba a US$ 260,52 la tonelada, con una suba de US$ 11,12 (4,44%).

Por su parte, los precios del trigo se cotizaban en alza en Chicago y Kansas.

“Además de una continuidad en las compras de oportunidad de los inversores tras las bajas de la semana pasada, el mercado del grano fino parece volver sobre la historia de una relación que se mantiene ajustada entre la oferta y la demanda, incluso con la súper cosecha de Rusia”, indicó la consultora Granar.

En cuanto a los cultivos estadounidenses, ayer el USDA relevó el avance de la cosecha de invierno sobre el 95% del área apta y el progreso de la recolección de primavera, sobre el 33% de la superficie.

El 64% del trigo de primavera fue sostenido en estado bueno y excelente, sin cambios respecto de la semana pasada, pero muy por encima del 11% de igual momento del año pasado, y esto hizo que pasara a cotizar en US$ US$ 292,94 la tonelada, con un incremento de US$ 9,83 (3,47%) en Chicago, mientras que en Kansas lo hacía a US$ 329,77 y un incremento de US$ 11,85 (3,72%).

Con información de Télam