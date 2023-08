Sierra Grande fue sede de audiencia pública en que se discutió tendido de oleoducto Vaca Muerta Sur

Referentes políticos, gremialistas y vecinos de la localidad rionegrina de Sierra Grande manifestaron su apoyo al proyecto que impulsa YPF para el tendido de un oleoducto que una la cuenca neuquina con el Puerto de Punta Colorada, en el marco de una audiencia no vinculante celebrada hoy en la que agrupaciones ambientalistas explicitaron su preocupación sobre el impacto ambiental que se podría generar con esta obra.

Para participar de la audiencia se inscribieron de manera previa un total de 172 personas, entre los que se encontraban especialistas, referentes de universidades, funcionarios públicos, vecinos y dirigentes de entidades ambientalistas.

En la apertura del encuentro, el vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri, dijo que "no todos los países del mundo tienen la suerte de producir petróleo y gas, pero absolutamente todos lo necesitan".

Tras lo cual subrayó que el proyecto que impulsa YPF, denominado Vaca Muerta Sur, "tiene el respaldo del gobierno rionegrino".

Por el lado de YPF, el Jefe de Proyectos Situaciones Ambientales de la empresa, Leonardo Pierrard, dijo que el proyecto tuvo 116 días de trabajo campo con el análisis de diferentes variables y ecosistemas.

En tanta, Leandro Loguzzo, otro representante de YPF, proyectó que el inicio de la obra podría darse en 2024, de manera que pueda ponerse en marcha el oleoducto en 2026, lo que podría permitir generar más de 1.400 puestos de trabajo relacionados con la obra.

El consultor ambiental Alfredo Membrives, al exponer, señaló que durante el trabajo de campo "se evaluó, entrevistó y se encuestó desde el punto de vista social económico cultural y cualquier novedad o incertidumbre que podría significar el paso del ducto, en la población local".

"Se determinó una vulnerabilidad de acceso que se acotaría sólo a la construcción del ducto", indicó y agregó que también se pensaron medidas para garantizar la circulación de los pobladores.

Otro especialista, el consultor ambiental de Hidroar, Julio Cotti, dijo que "en general los mayores impactos se identifican en la etapa constructiva, que es de corto plazo, lo que mientras va avanzando la obra dejarán de existir".

"El impacto importante del proyecto es la generación de empleo", subrayó Cotti.

Por la la Secretaría de Hidrocarburos, Mariela Moya, manifestó el compromiso de "garantizar la seguridad operativa" y "el desafío de alcanzar toda a la extensión de ductos".

A su turno, la Defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, dijo que en el proyecto "deben existir garantías para que no sólo nos quedemos con los costos y que otros se llevan los beneficios: no solo debe no dañar, sino beneficiar a las comunidades afectadas por el proyecto", enfatizó.

"Los derechos humanos deben ponerse en el centro de los desarrollos productivos, en la actualidad, existe un marco jurídico que confirma esta necesidad, ninguna parte involucrada puede desentenderse de estos compromisos", remarcó Santagati.

Por su parte, el vicerrector de la Universidad Nacional Río Negro, Daniel Barrios, dijo que "el proyecto significa desarrollo tanto para Sierra Grande como para Río Negro, es un desafío, va generar trabajo, desarrollo económico, social, y oportunidades".

"La UNRN se pone a disposición tanto de la provincia como YPF para acompañarlos en investigación, docencia y capacitación", agregó Barrios.

En una línea similar, el vicedecano de Facultad Regional de la UTN con sede en Neuquén, Horacio Spesot, coincidió en que obra significará "trabajo para los jóvenes profesionales, técnicos a los que nosotros estamos formando".

"Creemos que el desarrollo de Vaca Muerta y la implementación de todas las etapas van a generar divisas suficientes como para poder hacer los estudios y desarrollos de las tecnologías alternativas", agregó Spesot.

Por su parte, el intendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini, dijo "nos toca definir en este momento cuál va a ser el futuro que pretendemos para nosotros mismos, y nuestras generaciones por venir y las que hoy están en etapa de formación".

"Permanentemente tenemos que tomar decisiones con firmeza, responsabilidad, trabajo, formación y con estudio", agregó el jefe comunal.

Desde el sector privado-académico, el representante del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG), Raúl Vila, apoyó el tendido del oleoducto y remarcó que "la industria cuenta con la experiencia del conocimiento y la tecnología para operar el oleoducto y la terminal de exportación".

Por fuera de la audiencia pública, el gobernador electo de la provincia, Alberto Weretilneck, destacó -a través de su cuenta en la red social X (exTwitter)- destacó "la realización de la audiencia pública para analizar los Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) del proyecto, que se desarrolló en Sierra Grande, donde más de un centenar de oradores de distintos sectores de la sociedad debaten la propuesta".

El actual senador y mandatario electo agregó que "Río Negro tiene la enorme oportunidad de ser protagonista en el desarrollo de este recurso que se ubica como la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo no convencional del mundo".

"Con licencia social, bajo estrictos estándares ambientales y cumpliendo las normas vigentes, el proyecto proporcionará nuevas oportunidades a la provincia, generando en su construcción más de 1.400 puestos de trabajo", finalizó el mandatario.

