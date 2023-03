Scioli: "La Argentina logró en 2022 un superavit de US$ 312 millones con Rio de Janeiro"

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, destacó hoy que en 2022 la Argentina logró alcanzar un superávit de US$ 312 millones, luego de haber experimentado déficit durante el período anterior.

"En 2022 revertimos el déficit de más de US$ 200 millones que Argentina tenía con Río de Janeiro. Ese mismo año logramos un superávit para el país de US$ 312 millones", subrayó Sciolí, a través de Twitter.

El embajador, que en cabeza una misión comercial argentina en la ciudad carioca, destacó además que el comercio con Río de Janeiro creció 13%, llegando a los US$ 2.000 millones".

"Nuestras exportaciones aumentaron un 45%, superando los US$ 1.100 millones", precisó Scioli, al tiempo que subrayó que se lograron "disminuir las importaciones de ese Estado en un 13%".

La misión comercial de empresas argentinas se inició ayer y comprende sectores de alimentos, bebidas y productos de limpieza que buscan potenciar exportaciones a ese país.

La oferta exportable incluye a empresas en los rubros de panadería, alfajores, granos, alimentos a base de chocolate, vinagres, aceites, condimentos, salsas, aderezos, peras, proteínas de origen vegetal, pasas de ciruela, jugos de frutas, yerba mate, vinos, manzanas, arándanos, kiwi, mandarinas, uvas, bananas, cerezas y productos de limpieza, entre otros.

La ciudad y la provincia de Buenos Aires, y las de Mendoza y Río Negro están representadas a través de una serie de empresas participantes.

Entre ellas: Cachafaz, Menoyo, Patagonia Infinit, Tropical Argentina y Queruclor-Querubin, de Buenos Aires; Curcija, Karinat, Vegetalex y Sabias Semillas, de CABA; Martino y Prunar, de Mendoza; y Pura Frutta, de Río Negro.

Las mismas sostendrán reuniones con unas 30 empresas brasileras, importadores, traders, supermercados, y mayoristas del estado de Río de Janeiro.

En 2022, el intercambio comercial de Argentina con el estado de Río de Janeiro fue US$ 1.958 millones, un 13% más que en 2021, las exportaciones argentinas a ese estado superaron los US$ 1.100 millones, con un crecimiento del 44%, y la balanza comercial fue positiva para Argentina, con un superávit de US$ 312 millones.

Con información de Télam