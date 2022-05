Los precios de los granos operaron sin tendencia definida en Rosario

Los precios de los granos cerraron entre estables y al alza en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde la actividad no mostró cambios significativos si bien se negociaron una mayor cantidad de posiciones de entrega.

Por la soja con descarga contractual el precio fue de US$ 420 la tonelada, sin cambios entre ruedas, mientras que en el segmento por fijaciones se ofreció US$ 425 la tonelada, con una suba de US$ 5 respecto al miércoles.

En cuanto al maíz con descarga disponible se registró una oferta abierta de US$ 265 la tonelada, US$ 10 por encima de la víspera.

Por la entrega contractual y la posición mayo, el precio se mantuvo US$ 255 la tonelada..

Respecto al trigo con descarga contractual, la mejor oferta por parte de la demanda se ubicó en US$ 370 la tonelada, sin cambio respecto al miércoles.

Para el trigo de la próxima cosecha, se ofertó para la entrega en noviembre, diciembre y enero US$ 335 y US$ 340 para la posición febrero.

Por último, el girasol cerró a US$ 600 y el sorgo a US$ 270.

Con información de Télam