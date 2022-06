Los precios de los granos marcaron retrocesos en Chicago

Los granos cerraron con pérdidas en el mercado de Chicago, a causa del accionar vendedor de los fondos especulativos por una toma de ganancias y ante el avance de la cosecha y la siembra en EEUU.

El contrato de julio de la oleaginosa cayó 0,27% (US$ 1,75) hasta los US$ 622,35 la tonelada, mientras que la posición agosto retrocedió 0,17% (US$ 1,01) para concluir la jornada a US$ 592,95 la tonelada.

Los fundamentos de la caída radicaron en una toma de ganancias por parte de los fondos especulativos tras las fuertes subas de la semana pasada y las buenas condiciones del cultivo en Estados Unidos.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el 70% de la soja implanta se encuentra en condiciones entre buenas y excelentes.

No obstante, la firme demanda de mercadería estadounidense y mayores niveles de procesamiento de Brasil.

Este último punto impactó en el precio de la harina, que subió 1,58% (US$ 7,16) hasta los US$ 460,21 la tonelada, mientras que el aceite retrocedió 0,77% (US$ 13,45) para cerrar US$ 1.712,13 la tonelada.

Por su parte, la posición más cercana del maíz ganó 0,74% (US$ 2,26) y se posicionó a US$ 304,71 la tonelada, mientras que el resto de los contratos finalizaron en terreno negativo, por ventas técnicas y porque "los operadores monitorearon las reuniones de política después de que el nerviosismo económico se extendió por los mercados" a la expectativa de la decisión de FED de aumentar las tasas de referencia.

Por último, el trigo tuvo un pequeño retroceso de 0,02% (US$ 0,09) y se ubicó en US$ 385,81 la tonelada, por el avance de la cosecha norteamericana, mientras que las expectativas sobre una caída en la producción ucraniana y la incertidumbre sobre qué sucederá con el grano retenido limitaron las bajas.

Con información de Télam