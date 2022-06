Los precios de los granos marcaron bajas en Rosario

Los precios de los granos cerraron con bajas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en línea con los sucedido en el mercado de Chicago.

Por la soja con entrega inmediata, contractual y para la fijación de mercadería, el sector industrial ofreció de manera abierta US$390 la tonelada, US$ 10 menos que el jueves pasado, último día hábil por el feriado largo en nuestro país.

En moneda local, tanto para la descarga inmediata como para las fijaciones, el precio se ubicó en $ 48.155 la tonelada.

Por el maíz con entrega inmediata y contractual, las ofertas por parte de la demanda se ubicaron en US$ 240 la tonelada, US$ 5 por debajo de lo registrado en la rueda previa.

Por otro lado, la posición junio del maíz se ubicó en US$ 240; julio y septiembre en US$ 245; septiembre en US$ 243; noviembre en US$ 244; y diciembre en US$ 245 la tonelada.

En lo que respecta al trigo, por el cereal con entrega hasta el 8 de julio próximo el precio ofrecido fue de US$ 345 la tonelada, US$ 5 menos que el jueves pasado.

Por último, el girasol cerró a US$ 550 y el sorgo a US$ 230.

Con información de Télam