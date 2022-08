Los granos volvieron cerrar con pérdidas en Chicago

Los granos cerraron por segunda rueda consecutiva en rojo en el mercado de Chicago, presionados por lluvias beneficiosas para el cultivo en Estados Unidos y la reanudación de exportaciones desde Ucrania.

El contrato de septiembre de la oleaginosa cayó 2,66% (US$ 14,61) hasta los US$ 534.35 la tonelada, a la vez que el de noviembre lo hizo por 2,21% (US$ 11,48) para ubicarse en US$ 507,35 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en lluvias beneficiosas para el cultivo en zonas productivas de Estados Unidos "necesarias para el desarrollo eficiente del cultivo", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Asimismo, un recorte en la tasa de interés por parte de China, "potenció el efecto bajista", ya que esta acción "avivó las preocupaciones sobre un crecimiento vacilante en el mayor importador de soja del mundo", dijo la BCR.

Sus subproductos también concluyeron la sesión con pérdidas, con una caída en el aceite del 1,59% (US$ 24,25) hasta los US$ 1.495,59 la tonelada, mientras que la harina se hundió 3,60% (US$ 17,97) para culminar la sesión a US$ 480,49 la tonelada.

Por su parte, el maíz retrocedió 2,51% (US$ 6,20) para ubicarse en US$ 240,54 la tonelada, como consecuencia de lluvias beneficiosas y "temperaturas más frías de esta semana que podrían proporcionar un alivio tardío para los cultivos de maíz" en Estados Unidos.

A su vez, ventas técnicas y clima húmedo y más frio en el Medio Oeste estadounidense, añadió presión bajista.

Por último, el trigo bajó 1,84% (US$ 5,42) para posicionarse en US$ 288,81 la tonelada, debido a la salida de mercadería de puertos ucranianos y al fortalecimiento del dólar frente a la principal canasta de monedas a nivel mundial.

Con información de Télam