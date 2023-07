Intercambio comercial con Brasil cerró junio con déficit de más de US$ 1.000 millones

El comercio bilateral entre Argentina y Brasil fue de U$S 2.896 millones en junio, un 0,8% inferior a igual período de 2022, con un déficit de más de US$ 1.000 millones para la Argentina debido a la caída de las exportaciones y un incremento en las importaciones.

Así se desprende de un informe elaborado por la Cámara Argentina de Comercio en base a datos del Ministerio de Industria y Comercio Exterior de Brasil, en el que se destacó que el intercambio en junio cayó un 6,3% con respecto a mayo, debido a la baja de exportaciones en un 20%, y a un incremento de las importaciones de 2,2%.

Las ventas argentinas a Brasil cayeron en junio de 2023 un 31% con respecto a junio de 2022 (tercer mes consecutivo de baja) al sumar U$S 927 millones, mientras que las importaciones desde aquel destino fueron de U$S 1969 millones y mostraron un alza interanual del 25%.

Así, el saldo comercial para Argentina arrojó un déficit de U$S 1042 millones, considerado el más alto registrado desde el año 2000 cuando comienza el análisis de la serie bilateral.

El comercio entre ambos países acumula en los primeros seis meses del año un saldo negativo para la Argentina de U$S 3580 millones.

Las exportaciones disminuyeron 3,7% entre enero y junio de 2023 con respecto a los seis meses de 2022, mientras que las importaciones desde Brasil aumentaron un 27,1% en el mismo período.

Brasil es el principal socio comercial de Argentina, relación que históricamente mostró saldos deficitarios debido a que las importaciones desde aquel país suelen ser estratégicas para el tejido productivo local.

La caída interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil registrada en junio (31%) correspondió principalmente a la baja de trigo y centeno no molidos, vehículos automóviles de pasajeros y vehículos automóviles para transporte de mercaderías.

El alza interanual de las importaciones argentinas (25%) se explicó principalmente por soja, partes y accesorios de vehículos automotores y energía eléctrica.

Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (U$S 4553 millones) y Estados Unidos (U$S 2947 millones) y Alemania (U$S 1114 millones).

A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 9.346 millones) y Estados Unidos (U$S 3149 millones).

Con información de Télam