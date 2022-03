El preció del trigo subió casi US$85 en Chicago y, en US$470,32, alcanzó un nuevo máximo histórico

El precio del trigo en el mercado de Chicago alcanzó hoy su mayor marca histórica, al cerrar n US$ 473,63 la tonelada, impulsado por la profundización de la guerra entre Rusia y Ucrania que aumentó la incertidumbre sobre cuándo volverá a ponerse en marcha el comercio desde estos dos países, que en conjunto conforman el principal proveedor mundial del cereal.

La anterior marca máxima -registrada el 27 de febrero de 2008, fue de US$ 470,32 la tonelada, según un informe de la corredora de granos Granar.

En la apertura del mercado estadounidense el trigo trepó 8,85%, es decir US$ 34,45 respecto del cierre de ayer, cuando la cotización había alcanzado los US$ 388,93 con una suba de 5,66%.

Esa escalada de los precios continuó durante toda la jornada y concluyó con un salto de US$ 84,49 en comparación con la previa, lo que significó una mejora del 21,77%, mientras que respecto al cierre del jueves pasado, día en el cual estalló el conflicto, la mejora fue de US$ 133.

En el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), por el trigo con descarga inmediata, se ofrecieron abiertamente US$ 300 la tonelada, US$ 5 por encima de ayer, mientras que para la posición marzo la mejor oferta fue de US$ 310 la tonelada, US$ 10 por encima de la previa y con la entrega en mayo alcanzando los US$ 315.

La profundización de la guerra entre Rusia y Ucrania aumentó la incertidumbre sobre cuándo volverá a ponerse en marcha el comercio desde estos dos países, que en conjunto conforman el principal proveedor mundial de trigo, con el 28,5% del comercio total del grano fino.

En esto radica la fuerte presión en el precio del cereal que lo llevó al máximo valor en toda su historia.

Como los ataques rusos alcanzaron a los puertos ucranianos de Berdyansk y de Mariupol, se presume que el comercio podría seguir paralizado incluso luego de un eventual cese de las hostilidades.

En medio de esta disparada de los valores de las materias primas que también alcanza a la soja y el petróleo, el Gobierno argentino acordó la creación de un fideicomiso que contempla volcar al mercado doméstico 800.000 toneladas de trigo, ante la necesidad de proteger el mercado interno, permitir generar certidumbre y eliminar la volatilidad de los precios de la harina y el trigo.

Este mecanismo financiero tiene por objetivo asegurar el precio de comercialización de harina de trigo pan tipo 000 y fideos secos de presentación hogareña, incluidos en el programa +Precios Cuidados.

"Este fideicomiso es un mecanismo financiero que lo que hace es reducir la presión inflacionaria externa y proteger los precios del mercado interno en un contexto global de alta incertidumbre, en el marco de un conflicto bélico y con el precio internacional del trigo en alza y sostenido", indicó a Télam el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.

Remarcó que "es una herramienta que dará mayor estabilidad y previsibilidad a productores y consumidores".

"Como Gobierno queremos garantizar que, quienes producen harina y fideos secos tengan certidumbre para proyectar su negocio. Y, en cuanto a las y los consumidores, que puedan ir a la góndola y comprar alimentos esenciales para su vida diaria", señaló el funcionario.

Explicó que "esta es una herramienta que surge fruto de un consenso", por lo que destacó que en el Gobierno están "muy agradecidos del entendimiento de todas las partes".

“Pedimos la máxima colaboración de todos y todas los referentes del sector para asegurar el precio de harina 000 y fideos secos para las y los argentinos", afirmó Feletti.

Los productos incluidos en el fideicomiso se comercializarán en el marco del programa +Precios Cuidados, y el entendimiento tendrá vigencia hasta el 31 de enero de 2024.

Por su parte, los ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura indicaron en forma conjunta que “esta herramienta permite tener certidumbre y eliminar la volatilidad, dos de los principales requerimientos de la industria para garantizar abastecimiento y precio de alimentos básicos como son los fideos secos y harina".

Afirmaron que "este mecanismo da respuesta a la necesidad de desacoplar precios para proteger el mercado interno en un contexto global de conflicto bélico y con el precio internacional del trigo alto y sostenido".

Subrayaron que "la implementación de esta política contempla volcar al mercado doméstico 800.000 toneladas de trigo para garantizar abastecimiento, y lograr la estabilización de precios de esos productos esenciales para la dieta cotidiana de las argentinas y los argentinos".

Además, señalaron que "este instrumento beneficia a las empresas productoras de esos bienes alimenticios de consumo masivo que actualmente se encuentran con una gran variedad de productos en góndola incluidos en el programa +Precios Cuidados".

También se contempla la posibilidad de que los abastecedores que quieran adherir voluntariamente al fideicomiso, puedan sumar sus productos al programa de precios de referencia.

Con información de Télam