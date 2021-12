El Gobierno presentó el plan exportador 2022 en el camino de lograr ventas por US$100.000 millones

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el canciller Santiago Cafiero presentaron hoy el Plan de Promoción de Exportaciones 2022, que tiene por objetivo incrementar las ventas al exterior y que en el mediano plazo se pueda alcanzar los US$100.000 millones.

En base a las proyecciones existentes, 2021 va a cerrar con una cifra cercana a los US$ 75.000 millones.

En un acto realizado en el Palacio San Martín participaron también los ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco; y la subsecretaria de Economía del Conocimiento, María Apólito.

"Buscamos que se incorporen diferentes vectores de desarrollo y estamos viendo celosamente como se le agrega valor a las exportaciones, con capacidades que tenemos que ir involucrando en este gran desafío de Estado que es llegar a los 100.000 millones de dólares anuales, que es un desafío medible y concreto", dijo Cafiero en la presentación.

Afirmó que "se nota visiblemente la recuperación económica en las diferentes actividades, todo el entramado productivo está dando estos síntomas" y resaltó que "hoy tenemos nuevos vectores de desarrollo exportador como los servicios basados en el conocimiento, además de la apertura de nuevos mercados y nueva oferta exportable".

Por su parte, Manzur señaló que "este año, con todas las dificultades e incrementos en contenedores y fletes, Argentina logró o va a terminar el año exportando en el orden de los 75 mil millones de dólares" por lo que "es momento de redoblar los esfuerzos en esta dirección".

"Son 75 mil millones de dólares con proyecciones de que en 2023 podamos estar en el orden de los 100 mil millones de dólares", agregó.

Dijo que este avance de las exportaciones "representa producción y trabajo, esto es lo que buscamos" y apuntó a "poner mucho énfasis en las economías regionales" y "ver cómo les empezamos a agregar valor e incentivamos la producción al interior de la Argentina".

A su turno, Kulfas afirmó que "tenemos un problema estructural cíclico de falta de divisas y una forma de resolverlo es incrementando exportaciones" y señaló que esa es "la manera virtuosa y genuina".

Destacó que "hoy vemos una economía creciendo, que ha recuperado lo perdido en pandemia en producto y empleo" por lo que es necesario "garantizar la sostenibilidad macroeconómica y un aspecto clave es el sector externo".

En tanto, Domínguez dijo que en 2020 y 2021 hubo "dos años récord de exportación de carne en Argentina y todavía se habla de cepo" y aseguró que "la Argentina hoy tiene cosas para celebrar en materia de carne, hemos hecho un ciclo de exportaciones récord".

Agregó que "cereales es otra buena noticia, tenemos registrada exportación récord de trigo, más de 12,5 millones de toneladas y hay pedidos por varios millones más".

"Tenemos espalda para abastecer la demanda del mercado interno, no es incompatible con la exportación", remarcó el ministro.

Filmus acotó que "uno de los objetivos centrales tiene que ver con ayudar a cambiar o mejorar la matriz exportadora desde el aporte de la ciencia y tecnología" y valoró la aprobación el año pasado de "dos leyes muy importantes, la Ley de Economía del Conocimiento y Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología".

"Esta ley genera las condiciones de acercarnos a otros países que están en 1% de inversión en ciencia y tecnología", afirmó.

Por su parte, Apólito destacó que "la Economía del Conocimiento debe ser integrada en las políticas exportadoras de la Argentina, por todo el potencial que ya demostró y que está teniendo a partir de la Ley (de Economía del Conocimiento) que se puso en marcha de manera definitiva en marzo de este año".

En ese sentido, agregó que "de las 360 empresas que ya están inscriptas en el registro, casi el 70% son exportadoras. Y esto va a seguir aumentando cuando sigamos incorporando empresas que vengan de otras áreas que no son del software, como la biotecnología o las de la industria satelital. Creo que vamos a seguir teniendo esta proporción o, incluso, mayor. Y la Ley misma obliga a las empresas a ir aumentando sus exportaciones y su inversión en I+D".

Por último, Todesca apuntó que "la economía argentina está creciendo mucho y esto está basado en dos cosas: las capacidades y la política pública, en particular la política industrial. Ningún país puede desarrollarse sin política industrial".

Agregó en ese sentido que "no es verdad que el mercado lo hace solo, no es una cuestión de apertura indiscriminada sin ninguna estrategia; no hay ejemplos en el mundo de desarrollo económico basado en esas premisas".

Valoró que "las exportaciones están en 72 mil millones estaríamos terminando el año entre 75 y 77 mil millones" y consideró que esto es "un punto de partida muy importante para este plan 2022".

El Plan de Promoción de Exportaciones 2022 fue elaborado en el marco del Consejo Público Privado para la Promoción de Exportaciones, con la participación de 365 cámaras y entidades vinculadas al comercio exterior, que reúnen a más de 18.000 empresas pertenecientes a 76 complejos exportadores argentinos.

El plan contempla 280 acciones para el próximo año, incluidas la participación argentina en 142 ferias internacionales, la realización de 48 rondas de negocios, 58 misiones comerciales, 9 talleres de oferta tecnológica y 23 acciones de posicionamiento sectorial.

De acuerdo con información de Cancillería, este año las exportaciones estarán en torno a 77.000/78.000 millones de dólares, el máximo registro alcanzado desde 2013, y un superávit comercial de 13.940 millones de dólares, que representa el mayor de la última década.

Las exportaciones de manufacturas de origen industrial son las de mayor expansión (49,1%) al igual que aquellas dirigidas a los mercados de América Latina (46%).

Con información de Télam