El 81% de los trabajadores argentinos valora la flexibilidad de horario laboral pospandemia

El 81% de los trabajadores argentinos considera de gran importancia contar con flexibilidad en términos de horario de trabajo, en tanto que el 43% aseguró que tiene opción de su empleador para el trabajo remoto, de acuerdo a la última edición del Workmonitor de la consultora Randstad.

El informe que releva las expectativas, estados de ánimo y comportamiento de los trabajadores en 34 países, incluido Argentina, revela que el 43% de los trabajadores argentinos dispone de flexibilidad en términos de la ubicación desde dónde realizar su trabajo.

En tanto, el 51% de los encuestados indicó que su empleador le ofrece flexibilidad en términos de horario de trabajo.

"La irrupción de la pandemia y la reconfiguración del mundo laboral que trajo aparejada, puso a la flexibilidad laboral en el centro de la escena y, hoy por hoy, representa un factor cada vez más valorado entre los trabajadores y uno de los que más influye en la percepción de bienestar, satisfacción y felicidad", analizó Randstad.

En este sentido, y a pesar de las fluctuaciones de la economía, "los trabajadores aún se sienten empoderados para priorizar su bienestar y defender la flexibilidad ganada durante la crisis sanitaria".

Así surge que el 81% de los trabajadores argentinos considera de gran importancia contar con flexibilidad en términos de horario de trabajo y el 75% considera muy importante disponer de flexibilidad en términos del lugar desde donde trabaja, por la posibilidad de realizar home office o trabajo remoto.

Sobre estos resultados, Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay, afirmó que "si bien hay que tener en cuenta que muchos trabajos, por sus características, como las posiciones en producción y manufactura o en comercio y atención al cliente, requieren presencialidad, todo indica que donde el tipo de tareas y el rol lo permitan, lo que veremos hacia adelante es una consolidación de los esquemas híbridos o mixtos en sus diferentes variantes".

El trabajo remoto "son la mejor opción tanto para las empresas como para los colaboradores, dado que permiten combinar lo mejor del trabajo presencial con los beneficios del home office”.

A modo de referencia para una mirada en perspectiva sobre la tendencia de evolución de la flexibilidad en el lugar de trabajo, surge que el 22% de los encuestados indicó que en los últimos 6 meses ganó mayor flexibilidad en términos de horario de trabajo y el 23% logró una mejora en la flexibilidad respecto de las opciones desde donde trabajar.

Al consultar a los encuestados si aceptarían trabajar en una organización que no les brinde flexibilidad, el 44% de los argentinos indicó que no aceptaría un trabajo que no le brinde flexibilidad en cuanto al horario laboral y el 42% que no aceptaría un trabajo en una empresa que no le brinde flexibilidad en términos de ubicación, ya sea para trabajar desde su casa o de manera remota.

Finalmente, el 35% de los consultados confirma haber renunciado a un trabajo por no brindarle suficiente flexibilidad. Este dato es considerablemente superior a la media mundial para los 34 países de la muestra del Workmonitor, que se situó en el 27%, 11 puntos porcentuales por debajo de la marca que registra Argentina.

La creciente relevancia de la flexibilidad para el talento es considerada parte de un fenómeno mayor, que tiene que ver con prioridad puesta en la realización personal y la búsqueda de un mayor balance entre el trabajo y la vida.

Con información de Télam