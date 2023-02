Economía cerró acuerdos de inversión productiva con 9 provincias por US$ 50 millones

El ministro de Economía, Sergio Massa, cerró en lo que va de 2023 financiamiento con nueve provincias por US$ 50 millones para proyectos de inversión productiva, informó hoy la Secretaría de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal.

El titular de la repartición, Jorge Neme, sostuvo en un comunicado que la mayoría de esos proyectos se ejecutarán para modernizar sistemas de riego, caminos rurales y para paliar la emergencia agropecuaria de las provincias.

"Hemos armado una cartera de inversiones para el sector agropecuario de más de mil millones de dólares. En los próximos meses vamos a estar viendo los resultados de estos programas de inversión que pusimos en marcha y que van a aportar seriamente a la competitividad de un conjunto de cadenas productivas", indicó Neme.

Asimismo, agregó que "la inversión en programas de expansión para la agricultura irrigada es un tema clave en la Argentina; tenemos recursos hídricos donde podríamos regar perfectamente seis millones de hectáreas".

"Si logramos transformar toda el área de riego, riego tecnificado, podríamos llegar a regar 10 millones de hectáreas", añadió.

El financiamiento proviene de los organismos multilaterales de crédito y bancos internacionales, y se proyecta ejecutar ese monto hasta fin de año, "lo que rondaría en un paquete de más de US$ 600 millones", agregó.

Neme manifestó que sus dos "objetivos centrales" pasan por "acelerar las licitaciones de obra para que los créditos que se firmaron con las provincias empiecen a ejecutarse a la brevedad, e incorporar a las provincias restantes antes de que cierre el primer trimestre del año".

Según el funcionario, hay que avanzar en la modernización de los sistemas de riego y cadenas productivas para que Argentina pueda finalmente "generar nuevos puestos de trabajo, reconfigurar el tejido social y aumentar significativamente las exportaciones".

Con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, Massa firmó el proyecto de "Modernización y mejoras en el sistema de riego del Valle de Viedma"; que cuenta con fondos provenientes del Banco Mundial con una inversión de US$ 2.765.763.

Además, se está avanzando en un mega proyecto de riego para extender las hectáreas irrigadas en la zona de Negro Muerto y Colonia Josefa.

En Mendoza, la financiación de la obra de Modernización del Sistema de Riego Canal Rama Chimba permitirá incrementar la eficiencia del riego en las 4.439 hectáreas de la región, y cuenta con una inversión de US$ 11.158.000.

En Entre Ríos, Massa firmó con el gobernador Gustavo Bordet un convenio para financiar la readecuación del camino que vincula la RPN 32 a la RPN 34, que garantizará accesibilidad, conectividad y disminución de costos de operación vehicular.

El financiamiento es de US$ 10.099.863 del BIRF, y los beneficiarios del proyecto son los pequeños y medianos productores agropecuarios, cuyas principales actividades son el cultivo extensivo.

También se avanzó en la firma con Salta (US$ 17,7 millones), San Juan, Formosa y La Rioja (US$ 1.628.000 en cada caso), Catamarca (US$ 2.758.148) y Chaco (US$ 4.242.148).

"En estas provincias, la mayoría de la inversión está destinada a la modernización en infraestructura rural, fortalecer a las empresas y a los productores agropecuarios al promover prácticas climáticamente sustentables en el sistema agroalimentario, y financiar el desarrollo de nuevas cadenas de valor con el objetivo de incrementar la productividad, modernizar los sistemas de producción y generar nuevos mercados exportadores", indicó Planificación.

En las próximas semanas se avanzará con La Rioja en un convenio para modernizar los sistemas de riego en Nonogasta, Chilecito, con una inversión de US$ 4.803.231,71 provenientes del Banco Mundial, con el propósito de mitigar los daños por disminución de caudales en los ríos y el aumento de la evapotranspiración.

Con información de Télam