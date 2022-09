Destacan contribución del agro a mitigación de cambio climático y vínculo con seguridad alimentaria

Ministros y altos funcionarios de más de 30 países americanos reunidos en Costa Rica destacaron hoy el papel clave de la agricultura de las Américas para la seguridad alimentaria global, sus contribuciones para mitigar los efectos del cambio climático y su potencial aún mayor gracias a la ciencia y la innovación, y exigieron un amplio espacio en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP27 por la importancia estratégica del sector.

Entre ellos, estuvieron Ariel Martínez, de la Argentina; Fernando Mattos, de Uruguay; Juan Carlos Torrico, de Bolivia; Esteban Valenzuela, de Chile; Colin O'Keiffe, de Antigua y Barbuda; Sol Ortiz, de México; y Marcos Montes, de Brasil (quien participó en forma virtual).

Martínez, representante de la Secretaría de Agricultura argentina, hizo hincapié en que uno de los desafíos que tiene la cumbre de cambio climático de la ONU es que además de trabajar sobre el clima, hay más intereses para otros sectores, como las nuevas reglas al comercio internacional.

“Para Argentina esas nuevas reglas no pueden afectar la cantidad de alimentos que producimos, no pueden hacerlo más injusto, ni hacer mayor diferencia, ni generar concentración; no podemos dejar a nadie atrás porque la agricultura no es parte del problema, sino de la solución”, amplió Martínez.

En ese sentido, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Uruguay planteó que "no se puede hablar de cambio climático sin considerar a la agricultura y a la producción de alimentos".

"Debemos reclamar un sinceramiento a los países desarrollados para que canalicen en forma urgente y práctica los recursos comprometidos a los países en desarrollo. Debemos evitar todas las trabas al comercio de alimentos debido a los desafíos climáticos y de seguridad alimentaria”, dijo Mattos.

Los ministros y secretarios de Agricultura de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, integrantes del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), llevaron una posición unificada al encuentro.

Esa posición fue alcanzada en la reciente reunión del CAS, celebrada en Montevideo, en la que los países del Cono Sur de América señalaron que los sistemas productivos de sus países adoptan prácticas de protección de los recursos naturales y producen “más con menos”.

Además, reclaman a las naciones desarrolladas que cumplan con su responsabilidad, reconocida desde 2015 en el Acuerdo de París, de suministrar los recursos financieros para la mitigación y la adaptación al cambio climático en los países en desarrollo.

El documento del CAS con ese posicionamiento fue entregado además por Mattos, actualmente presidente pro témpore del Consejo, al resto de las delegaciones.

Además de ministros y delegaciones de los países del continente participan representantes de organismos multilaterales de crédito y de fondos globales de financiamiento.

Con información de Télam