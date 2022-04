Declaró empresario catamarqueño acusado de lavado de dinero y asociación ilícita

El empresario Edgar Adhemar Bacchiani, imputado por los delitos de lavado de dinero, comercialización no autorizada de moneda extranjera y asociación ilícita, declaró hoy ante la justicia federal de Catamarca, en la que se declaró inocente y pidió su excarcelación, informaron fuentes judiciales.

Adhemar Bacchiani, titular de la empresa Adhemar Capital', quien fuera detenido el pasado viernes en Catamarca, junto a sus socios José Blas y Alexis Sarroca, por personal de Gendarmería Nacional, hoy brindó una breve declaración ante el Juez Federal, Miguel Ángel Contreras.

“Dos de los imputados prestaron una declaración breve. Declararon Bacchiani y Blas quienes solicitaron la excarcelación y, además se manifestaron inocentes”, dijo hoy a la prensa el fiscal Rafael Vehils Ruíz, a la salida de tribunales.

El funcionario judicial dijo que van "a evaluar la situación antes de expedirnos en un dictamen en tal sentido o en otro. Pero yo les adelanto que si bien debemos juntarnos con el fiscal Santos Reinoso, creo que los dos llegamos a la conclusión de no conceder el pedido de excarcelación”.

La empresa Adhemar Capital fue denunciada en las provincias de Catamarca, Córdoba y Tucumán por la comisión de presuntos delitos de estafa a personas que transferían su dinero para que este fuera invertido en criptomonedas, ofreciendo a cambio tasas de interés exorbitantes.

Vehil Ruiz también hizo referencia a los secuestros realizados por efectivos de la División Investigaciones de Córdoba, quienes el pasado viernes participaron de los allanamiento en las oficinas de la empresa y en el domicilio de Bacchiani, por una medida ordenada por el Juez de Control de Garantías en turno en Catamarca, tras un exhorto enviado desde la provincia de Córdoba por la fiscal Valeria Rizzi.

Rizzi también solicitó a la jueza Anahi Hampartzounian la detención de Bacchiani y el secuestro de elementos de pruebas para la causa.

“Yo considero que no ha sido correcto, se han llevado documentación que era necesaria acá, para la causa acá, que no tienen ningún tipo de la relación con la causa en Córdoba. Si nosotros necesitamos esa documentación para la investigación o ellos la necesitan para la defensa acá en Catamarca en el ámbito de excepción, que es la justicia federal y se la llevan de otra provincia y no la tenemos evidentemente los perjudica a ellos y a la investigación sin ninguna duda”, dijo el fiscal.

Por último, Vehils Ruiz indicó que “Bacchiani manifestó la intención y el plan de devolver el dinero, pero no especifico nada, solo señaló la intención de hacerlo” y agregó que aún “no se pudo determinar la cantidad de damnificados que hay en la provincia”.

Con información de Télam