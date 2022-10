Cierre estable para los precios de la soja y al alza para los cereales en Chicago

La soja cerró casi sin cambios en el mercado de Chicago debido al nuevo dato de inflación en Estados Unidos, mientras que los cereales concluyeron la sesión al alza por la inestabilidad en la zona del Mar Negro.

El contrato de noviembre de la oleaginosa cedió 0,01% (US$ 0,09) hasta los US$ 512,85 la tonelada, mientras que el de enero subió 0,03% (US$ 0,18) para concluir la jornada a US$ 516,43 la tonelada.

Los fundamentos de este cierre casi sin cambios se dio a partir de la difusión del índice de inflación en los Estados Unidos mayor al previsto por los operadores.

Él gobierno estadounidense informó hoy que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 0,4%, mientras que los privados calculaban que el incremento se ubicaría en el 0,3% calculado, por lo cual ahora ubica el dato interanual en el 8,2%.

"Esto deja abierta la chance a una mayor intervención de la Reserva Federal, con nuevas subas de tasas que podrían acelerar un proceso recesivo para la economía", indicaron desde la corredora Granar.

Sus subproductos tuvieron un cierre dispar, con un avance del 1,28% (US$ 18,52) hasta los US$ 1.464,51 la tonelada, mientras que la harina perdió 0,78% (US$ 3,64) y se posicionó en US$ 461,31 la tonelada.

Por su parte, el maíz ganó 0,68% (US$ 1,87) y se ubicó en US$ 274,69 la tonelada, por la posibilidad de que Rusia se retire del acuerdo de Estambul, que vence el 22 de noviembre próximo, lo que "volvería más incierta la suerte de las exportaciones de maíz desde Ucrania", dijeron los analistas de la BCBA.

Asimismo, "durante buena parte de la rueda los precios del maíz también estuvieron bajo presión por los temores de los inversores sobre el rumbo de la economía de los Estados Unidos tras la difusión del nuevo índice inflacionario".

Por las mismas razones, el trigo avanzó 1,13% (US$ 3,67) y se ubicó en US$ 327,85 la tonelada.

Con información de Télam