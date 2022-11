Cierre con saldo dispar en Rosario para los precios de los granos

Los precios de los granos cerraron con saldo dispar en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) con subas en la soja y bajas en el maíz, en una jornada que estuvo marcada por el fuerte retroceso que registró el trigo en Chicago, lo que determinó en la plaza local que no se registraran negocios.

Por la oleaginosa con entrega inmediata como para las fijaciones de mercadería, los ofrecimientos entre las industrias se ubicaron $ 62.500 la tonelada, $ 2.000 por encima de la rueda de ayer.

En cuanto al maíz con entrega disponible y contractual, se ofrecieron de manera abierta US$ 235 y US$ 240 la tonelada, con una caída de US$ 5 en ambas posiciones.

Por su parte, la entrega en noviembre y diciembre se mantuvo estable en US$ 240 y enero en US$ 250.

Respecto al maíz del próximo ciclo comercial, el tramo febrero-mayo 2023 se sostuvo sin variaciones en US$ 255; junio, US$ 225; y julio, US$ 215.

Por último, el girasol cerró a US$ 400 y el sorgo a US$ 220.

Con información de Télam