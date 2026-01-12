Un verano porteño a pura música: homenajes, regresos y estrenos

La agenda musical 2026 con homenajes, regresos y estrenos

El verano porteño se enciende con una agenda musical diversa que reúne homenajes, regresos y estrenos: desde el ritual spinetteano en el Konex y la potencia de Malevo en el Astral, hasta las presentaciones íntimas de Susana Baca, David Lebón y Pedro Aznar en La Trastienda, junto al desembarco de Delfina Campos, Los Hermanos Gutiérrez y La Banda Sabinera, en un recorrido que cruza generaciones y estilos.

Spinetta vuelve a nacer cada 23 de enero

La obra poética y el legado de Luis Alberto Spinetta renuevan una cita anual, en el día del cumpleaños del creador de Almendra. El 23 de enero, el patio a cielo abierto de Ciudad Cultural Konex volverá a ser escenario de El Marcapiel. Será la quinta edición del ritual que cruza generaciones y sensibilidades alrededor de una de las figuras centrales de la música argentina. Estarán Lisandro Aristimuño, Fabiana Cantilo, Juanchi Baleirón, Baltasar Comotto, Emilio Del Guercio, Mono Fontana, Rubén Goldín, Machi Rufino, Brenda Martin, Coti Sorokin y Gustavo Spinetta son algunos de los nombres que dirán presente en el concierto que tiene la dirección general de Javier Malosetti. Tal como viene sucediendo desde hace algunos años, El Marcapiel propone una lectura viva y compartida del universo spinetteano, de la mano de músicos que lo acompañaron a lo largo de su carrera y de artistas invitados que retoman esas canciones desde el presente, sin nostalgia ni museo. Un homenaje en movimiento a un autor irrepetible, único músico argentino en recibir tres Premios Konex de Platino y un Konex de Honor.

Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131, Caba), 23 de enero a las 19

Entradas: https://entradas.cckonex.org

Delfina Campos arranca el año con todo

Después de un año de gran crecimiento musical, Delfina Campos confirmó su primer show de 2026: el 5 de febrero en Niceto Club. Esa noche, una de las cantantes y compositoras más destacadas de la escena musical emergente, celebrará un encuentro artístico trasandino, ya que compartirá escenario con el dúo chileno Marineros, consolidando el vínculo musical que Delfina viene tejiendo con la escena regional. El año pasado fue un tiempo intenso en la carrera de Delfina. Su presentación en el Quilmes Rock y su música formando parte del soundtrack de la serie Envidiosa, en Netflix, dieron paso a una extensa gira internacional de presentación de su disco Películas Perdidas, que la llevó por España, México, Costa Rica, Chile y el interior de Argentina. También durante el 2025 lanzó Antídoto, una canción compuesta junto a David Velasco (cantante de la banda mexicana Porter) y participó de una colaboración en “Velocidad Crucero” junto a Nano Mundano. A su música la marcan letras intimistas, un sonido cinematográfico y la voz grave y llena de matices.

A Delfina se la puede seguir en @delfina.campos

Niceto Club (Cnel. Niceto Vega 5510, Caba), 5 de febrero a las 20

Entradas: https://nicetoclub.com/agenda/

Desde el mundo al Astral

La agrupación Malevo hace una pausa en su recorrido por los escenarios del mundo para celebrar su primera década de historia en el país. Creada por el director, coreógrafo y bailarín Matías Jaime, la compañía se presentará el 21 de enero a las 20:30 en el Teatro Astral de la Ciudad de Buenos Aires. Malevo ha logrado llevar el malambo, la danza folclórica tradicional argentina, más allá de sus límites convencionales. Con un enfoque moderno, vanguardista y transgresor, la propuesta fusiona la destreza y virilidad del zapateo con otros estilos como el flamenco y la percusión urbana, creando un lenguaje visual y sonoro que ha cautivado a audiencias globales. Nombrados "Embajadores Culturales de la Identidad Nacional Argentina", regresan al país precedidos por una trayectoria que incluye hitos en las principales capitales del mundo. La función en el Astral representa una oportunidad para que el público local se reencuentre con la potencia de un show que ha representado la cultura argentina en los eventos más importantes del entretenimiento internacional.

Teatro Astral (Av. Corrientes 1639), 21 de enero a las 20.30

Zambayonny no se toma vacaciones

Zambayonny no le puso pausa al verano y todos los sábados de enero se presenta en el céntrico Paseo La Plaza. El 28 de enero viajará al Abbey Road de Mar del Plata y el 14 de febrero presentará su show especial por el Día de los Enamorados en La Tangente. El humor, la ironía y la complicidad de Diego Perdomo, dice presente entonces desde el vamos, en un año que se propone ser una continuidad del 2025, cuando paseó su música por Argentina y también por países latinoamericanos. Serán oportunidades de verano para descubrir su cancionero, en un clima cercano, despojado y confidencial, donde cada letra y cada acorde se comparten sin artificios y con toda la sagacidad de un autor único en su género.

Sábados de enero en Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660), a las 20

Entradas: https://zambayonny.com/

Susana Baca vuelve a sonar en Argentina.

“Regreso ilusionada para cantar un ciclo de canciones que contienen, desde aquellas músicas que me dieron energía en la escena, hasta las de ahora, que me dan un sentido de vivir: que es la libertad y la justicia”, dice la dama de la música peruana, la heredera de una lista de artistas que cantaron desde el corazón sus reivindicaciones sociales, entre ellos la inmensa Chabuca Granda. La libertad y la justicia, ejes de la dueña de tres premios Grammys, aterrizan en La Trastienda, con ese legado que le dejó la autora de "La flor de la canela", quien decidió que fuese su sucesora. Susana Baca grabó junto a Calle 13, con la brasileña María Rita, con la colombiana Totó La Momposina y recientemente con Snarky Puppy, el joven colectivo de fusión liderado por el bajista Michael League. Rodeada de músicos y de música desde pequeña, su padre fue guitarrista, su madre bailarina, sus tías cantaban y sus primos fueron los creadores del grupo Perú Negro. Ahora, sigue construyendo sueños y proyectos como el que trabaja con su compañero, el sociólogo boliviano Ricardo Pereira, “la primera escuela rural de música, el Museo de la Memoria, dedicado a perennizar el aporte cultural afro, chino y andino en Cañete, su lugar en el mundo.

La Trastienda (Balcarce 460, Caba), jueves 22 de enero a las 21

Entradas: https://www.passline.com

La eterna esencia de David Lebón

Tras agotar las presentaciones del 13 de diciembre y 13 de febrero, David Lebón confirma una tercera función de Esencia Lebón para el sábado 14 de febrero, también en La Trastienda. Será una nueva oportunidad para vivir este formato íntimo y cercano, que despertó un entusiasmo inmediato en su público. El show del ex Serú Girán nació como un espacio único e inédito para reencontrarse con la música de uno de los pioneros de nuestro rock en su estado más puro: un concierto de aforo reducido, pensado para escuchar, sentir y compartir de cerca. A diferencia de sus presentaciones habituales, Lebón construye de forma progresiva: comienza en una clave más íntima y va sumando músicos a lo largo de la noche, creando un clima de conexión y calidez. Lo acompañan Leandro Bulacio (teclados), Roberto Seitz (bajo), Daniel Ferrón (guitarras y coros), Gustavo Lozano (guitarra), Daniel Colombres (batería), Alex Musatov (violín) y Belen Cabrera (voz) y durante dos horas recorren distintas épocas y climas, en un ida y vuelta entre el escenario y el público. A la vez, el guitarrista avanza en los últimos detalles de su próximo disco de estudio —un trabajo gestado a lo largo de meses de creación y que verá la luz en este 2026—. Foto: Machado/Cicala

La Trastienda (Balcarce 460, Caba), el sábado 14 de febrero

Entradas: https://home.passline.com/

Cuando el jefe descansa

Pasó casi un año desde la despedida de Joaquín Sabina de los escenarios porteños y la nostalgia está vigente. Por eso, el anuncio de la llegada de La Banda Sabinera al Teatro Coliseo, renueva el vínculo y el amor de los sabineros. Bajo el lema “Giramos cuando el jefe descansa, buscando valientes que quieran cantar con nosotros”, la auténtica banda de Sabina celebra el cancionero del artista español. Se retiró, pero sus canciones están más vigentes que nunca. El grupo cerró el año pasado con una serie de shows importantes y abre esta nueva etapa con una gira que tendrá en Buenos Aires una de sus paradas más esperadas. Será, además, la primera vez que La Banda Sabinera se presente en solitario en la ciudad, luego de haber sido protagonistas de esos pasajes inolvidables en los conciertos de Sabina, cuando el poeta se retiraba a cambiar de vestuario y ellos tomaban el escenario con absoluta libertad. A La Banda Sabinera la integran Mara Barros en voz, Jaime Asúa en guitarra, Paco Beneyto en batería, Laura Gómez Palma en bajo y Antonio García de Diego en teclados, un seleccionado que conoce como pocos el universo musical de Joaquín Sabina.

Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1133), 13 de de marzo

Entradas en: https://www.ticketek.com.ar/

Pedro Aznar, entre amigos

La música de Pedro Aznar no conoce fronteras y su vínculo con grandes artistas, tampoco. Ese cóctel propuesto por uno de los integrantes de Serú Girán, abre la puerta de La Trastienda, en San Telmo, e invita a un viaje alrededor de canciones de John Lennon, Paul McCartney y George Harrison; Charly García, Sting y León Gieco, Peter Gabriel, Chili Peppers, Queen y Luis Alberto Spinetta. Y los clásicos de Aznar, claro. Una noche entre amigos. No es ninguna novedad decir que la trayectoria de Aznar abarca décadas, múltiples proyectos y colaboraciones de alto nivel. Con medio siglo de recorrido, el autor de Ya No Hay Forma de Pedir Perdón se ha consolidado como uno de los músicos más respetados e influyentes de la música latinoamericana y su capacidad para reinterpretar canciones ajenas, hacerlas propias y dotarlas de una sensibilidad única es uno de los sellos distintivos de su carrera. POr eso y por el intimismo que propone la doble cita, las presentaciones del 30 y 31 de enero, serán una oportunidad imperdible para disfrutar de un concierto diferente, honesto y cargado de emoción. Una invitación a sentarse, escuchar y compartir, como si la música se estuviera tocando en el living de casa. Una Noche Entre Amigos promete ser una noche inolvidable.

La Trastienda (Balcarce 460, Ciudad Autónoma de Buenos Aires ), 30 y 41 de enero

Entradas: https://www.passline.com/sitio/la-trastienda

Los Hermanos Gutiérrez, otra vez en Argentina

Alejandro y Estevan Gutiérrez proponen su sonido hipnótico de guitarras. Ese tono característico y único viaja entre el desierto, el surf y la melancolía. Y regresan a Buenos Aires, donde ofrecerán dos conciertos, además de presentarse en Mar del Plata y de estar en la grilla del Cosquín Rock 2026. La gira también los lleva a Colombia, Chile y Brasil, donde el público podrá disfrutar en vivo de la potencia instrumental y la conexión casi telepática que caracteriza a los hermanos suizo-ecuatorianos. Los Hermanos Gutiérrez consolidan su lugar como una de las propuestas instrumentales más fascinantes de los últimos años y presentan un nuevo mundo sonoro en su Sonido Cósmico, rebosante de mística latina y una interacción de guitarras de otro mundo que "brilla con energía alucinógena", según escribió la revista Rolling Stone. El nuevo disco de estudio es una odisea a través de exuberantes paisajes sonoros musicales, imbuidos de la herencia conmovedora de los Gutiérrez.

Teatro Vorterix, (Av. Federico Lacrozze 3455, Ciudad autónoma de Buenos Aires), 12 de febrero

Entradas en: allaccess.com.ar

Camionero hace verano

Después del exitoso ciclo Tracción a Sangre, una seguidilla de shows que dejaron huella, el dúo encara una gira de verano que lo encuentra en plena forma, con el volumen alto y el cuerpo puesto en escena. El proyecto reafirma su lugar dentro del circuito independiente con una serie de presentaciones que cruzan salas chicas, espacios autogestivos, naturaleza y escenarios donde el vivo manda. La gira recorre distintas ciudades del país, con paradas en Uruguay, Buenos Aires y el conurbano, Costa Atlántica, y Córdoba, ampliando una red construida a fuerza de ruta y contacto directo con el público. Cada show es una descarga: canciones llevadas al límite, pura poesía urbana y una presencia escénica emocionante. Como continuidad natural de Tracción a Sangre, estas fechas profundizan una estética sin concesiones, donde la canción se cruza con el ruido y se impone sin maquillaje. Camionero confirma, una vez más, que su territorio es el vivo y que su lugar está en la ruta. El dúo rockero que integran Joan Manuel Pardo (guitarra y voz) y Santiago Luis (batería y coros) despliega con su música un cosmos de texturas sonoras, enriqueciendo más allá de lo previsible las posibilidades de orquestación, solo dos músicos arriba del escenario. Camionero es una experiencia que rápidamente transforma al público en fans activos que multiplican su voz a fuerza de melodías simples y atrapantes.

Club Tri (XX de Septiembre 2650, Mar del Plata), 29 de enero

Entradas: https://www.clubtri.com/