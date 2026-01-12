Qué es de la vida de Zaramay: así está hoy el cantante

Zamaray es un referente del trap argentino.

Zamaray es uno de los referentes de la música urbana argentina. Un músico que se supo ser uno de los primeros cantantes en destacarse en el trap y el rap local, quien tuvo su momento más importante en julio de 2020, cuando lanzó su sesión con Bizarrap. Y logró ganar visibilidad en la escena local gracias a sus “freestyles” y temas publicados en plataformas digitales, en los que destacaba su estilo crudo y narrativo, enfocado en vivencias de barrio y problemáticas sociales.

Comenzó su carrera en 2016 con su sencillo "Me Siento Messi" y en 2018 lanzó sus primeras sesiones de freestyle, logrando reconocimiento nacional. También obtuvo reconocimiento en plataformas como YouTube y Spotify gracias a canciones como "Charly García", "En Mi Barrio", "La Glock", "No Le Meten", "Intro", "Crustáceo Cascarudo", "Los Únicos", "Flow Anti Dea", "Oye Baby", "Diamantes Baguette", "Flow de Killero", "Ta' Cabron El Himalaya", "No Me Ronquen" y "Felices Fiestas".

Cómo está en el presente Zamaray

Respecto a su presente, en 2025 publicó los sencillos "VVS", "Chicken Fingers", "3 Rifles 2 Putxs", "Tu fuiste la luz", "Adriano en la Favela" (con DJ Plaga), "Oye Baby II" y "Loco pero no tanto" (Freestyle Session #21). El 4 de septiembre de 2025 lanzó junto a DJ Plaga el álbum colaborativo Thug Love, compuesto por diez canciones: "Bajo del Mercedes", "Siempre lo mismo", "High Quality", "Sabes que soy yo", "Códigos", "Vuelo sin escala", "Vengo a exterminar", "Una 45", "Éxtasis" y "Sé lo que es".

Zamaray en el presente.

Un artista que celebró a fin de año poder llegar nuevamente a estar entre las tendencias en las plataformas. "Gracias a ustedes hoy amanecí en tendencias otra vez. Eso no es solo un número, es la voz de un pueblo que siente, que lucha y que no se rinde. Cuando estoy triste, cuando todo se pone oscuro, yo trato de transformarlo en música. Esta vez no hablé solo por mí, hablé por ustedes, por lo que están pasando. Gracias por estar, por escucharme y por dejarme ser la voz de lo que muchos viven", valoró el artista.

Polémica por dedicatoria a L-Gante

Zamaray mantiene una muy mala relación con L-Gante, la cual ha tenido distintos momentos malos. En este último año el artista volvió a cruzar de nuevo al ex de Wanda Nara, con referencias a su salud mental y presunto consumo problemático que generó críticas en las redes sociales. "Una línea menos para Elián (El Lápiz de Oro)", dice sin vueltas el cantante, al mencionar el nombre real del trapero. Y en uno de los versos más comentados, apuntó: “Quemando los neumático’ fronteaste con político’. Vos preso, mucho pánico, viviendo de ansiolítico‘”. La frase alude directamente a un supuesto cuadro de ansiedad por el que L-Gante se habría alejado de los escenarios. Algo que generó controversia, al tratarse de un límite muy pesado que decidió atravesar.