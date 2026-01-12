Por qué la bandera de Venezuela tiene 8 estrellas: qué significado tiene

La bandera de Venezuela se caracteriza por sus tres franjas -una amarilla, otra azul y otra roja- y las ocho estrellas ubicadas sobre la banda azul que hacen alusión a la independencia de la nación bolivariana. Pero, ¿cuál es la historia y el significado de la bandera?

Cómo nació la bandera de Venezuela: el significado que tienen sus estrellas

La bandera fue ideada por el capitán de fragata Lino de Clemente y el general Francisco de Miranda para la Confederación Americana de Venezuela y fue aprobada por primera vez el 14 de julio de 1811 por el Supremo Congreso de Venezuela.

En un comienzo, la bandera contaba solo con las tres franjas de los diferentes colores. "Sería en mayo de 1817, con la liberación de Margarita y las operaciones de Guayana, cuando se incorporen siete estrellas", explica el organismo.

La bandera de Venezuela pasó por muchos cambios hasta tener sus ocho estrellas y el escudo de armas

En concreto, las siete estrellas blancas, de cinco puntas y colocadas en forma de arco, representaban las provincias que habían proclamado la independencia de Venezuela el 5 de julio de 1811, es decir, hacían alusión a Margarita, Cumaná, Barcelona, Barinas, Mérida, Trujillo y Caracas.

En 1817 se sumó la octava estrella para representar a la provincia de Guayana. La decisión llegó luego de que Simón Bolívar lograra la liberación de dicho territorio, tras el enfrentamiento militar con tropas españolas.

Desde este momento, la bandera fue modificada en varias ocasiones, con menos estrellas o con un escudo. Finalmente, el marzo de 2006, la Asamblea Nacional de Venezuela derogó la Ley de Bandera, Escudo e Himno Nacional del 17 de febrero de 1954 y el entonces presidente Hugo Chávez tomó el citado decreto de Simón Bolívar y recuperó la octava estrella.

Actualmente, la bandera lleva los tres colores, las ocho estrellas y en el caso de las que se usan en la Presidencia de la República, las Fuerzas Armadas y los edificios públicos nacionales, estatales y municipales tienen el escudo de armas de Venezuela en el extremo de la franja amarilla, cerca del asta.

¿Cuándo se conmemora el Día de la Bandera en Venezuela?

El “Día de la Bandera” en Venezuela se celebra el 3 de agosto, en conmemoración al día en la que se izó en tierras sudamericanas. La fecha fue establecida en 2006, antes se celebraba el 12 de marzo que era el día en que la insignia flameó por primera vez en Haití.