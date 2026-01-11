Inter de Lautaro Martínez vs. Napoli: cuando juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El equipo de Lautaro Martínez recibe al Napoli en San Siro por la fecha 20 de la Serie A de Italia. Inter acumula 42 puntos gracias a 14 victorias y apenas 4 derrotas, consolidándose en la primera posición de la tabla. Napoli, por su parte, marcha tercero y llega al Giuseppe Meazza con la necesidad de sumar para no perder pisada en la lucha por el título. Inter busca mantener su ventaja en la cima, mientras que el conjunto napolitano quiere acortar distancias en un duelo que históricamente ha sido parejo y con pocos goles.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa: cuándo juegan Inter y Napoli, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Inter y Napoli en Italia?

Inter recibe a Napoli este domingo 11 de enero a partir de las 16:45 horas de Argentina. El escenario será el estadio Giuseppe Meazza en Milán, Italia, correspondiente a la jornada 20 de la Serie A. La transmisión estará disponible a través de ESPN y Disney+ en Argentina.

Inter transita la temporada con el rendimiento de un candidato al Scudetto. El equipo de Milán domina la tabla de posiciones con 42 unidades producto de un fútbol sólido, contundente y con pocas fisuras defensivas. Los nerazzurros han logrado 14 victorias en lo que va del campeonato y apenas han perdido 4 partidos, demostrando una consistencia que los posiciona como los grandes favoritos al título. El once titular liderado por Lautaro Martínez y Marcus Thuram funciona como una maquinaria ofensiva letal, mientras que Francesco Acerbi y Alessandro Bastoni le dan garantías atrás.

Simone Inzaghi recupera piezas clave para este partido decisivo. Nicolò Barella, Alessandro Bastoni y Marcus Thuram regresan a la formación titular después de haber descansado o superado molestias físicas. La vuelta de Barella es fundamental: el mediocampista italiano aporta dinamismo, recuperación y criterio en la zona media, elementos que el Inter necesita para neutralizar el buen momento napolitano. Con Hakan Calhanoglu manejando los tiempos desde el doble pivote, el equipo milanés cuenta con un mediocampo de primer nivel europeo.

Napoli llega a San Siro en la tercera posición de la tabla, a una distancia considerable del líder pero sin renunciar a sus aspiraciones. El conjunto dirigido por Antonio Conte exhibe un estilo de juego vertical, con transiciones rápidas y un ataque que busca constantemente la espalda de los defensores rivales. Scott McTominay se ha adaptado rápidamente al fútbol italiano y le da presencia física y llegada al mediocampo, mientras que Stanislav Lobotka maneja los hilos del juego desde la base.

La gran baja napolitana es Romelu Lukaku, quien no podrá enfrentar a su ex equipo por lesión. El delantero belga arrastra una molestia física que lo margina de este partido clave. Su ausencia representa un golpe importante para el esquema de Conte, ya que Lukaku es el referente de área y el jugador que mejor conecta el juego asociado con las finalizaciones. En su lugar, jugará Erling Haaland, recientemente incorporado al plantel, quien tendrá la responsabilidad de liderar el ataque ante una de las mejores defensas del campeonato.

El historial reciente entre ambos equipos muestra equilibrio. En tres de los últimos cinco enfrentamientos directos el resultado fue empate, y en cuatro de esos cinco cruces se registraron menos de 3 goles convertidos. Esto refleja la paridad táctica y la solidez defensiva que suelen imponer ambos conjuntos. Inter parte como favorito por su condición de local y su momento futbolístico, pero Napoli tiene argumentos y jerarquía para complicarle el partido al líder. Un triunfo nerazzurro consolidaría su ventaja en la cima, mientras que una victoria napolitana reavivaría la pelea por el Scudetto.

Formaciones probables de Inter y Napoli

Inter: Yann Sommer; Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Luis Henrique, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco; Lautaro Martínez, Marcus Thuram. DT: Simone Inzaghi.

Napoli: Vanja Milinkovic-Savic; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola; Scott McTominay, Stanislav Lobotka, Eljif Elmas; Matteo Politano, Rasmus Hojlund, Noa Lang. DT: Antonio Conte.

Inzaghi planea un 3-5-2 con Yann Sommer en el arco. La línea de tres defensores estaría conformada por Manuel Akanji, Francesco Acerbi y Alessandro Bastoni. En el mediocampo, Luis Henrique ocuparía el carril derecho y Federico Dimarco el izquierdo, ambos con funciones ofensivas y defensivas. En el centro jugarían Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu y Henrikh Mkhitaryan, un trío que combina marca, creación y despliegue físico. Arriba, Lautaro Martínez y Marcus Thuram formarán la dupla de ataque, dos delanteros con movilidad, gol y capacidad de asociarse.

Antonio Conte mantendría el 4-3-3 que le ha dado buenos resultados. Vanja Milinkovic-Savic sería el arquero titular. La defensa estaría compuesta por Giovanni Di Lorenzo por derecha, Amir Rrahmani y Alessandro Buongiorno como dupla central, y Leonardo Spinazzola por izquierda. El mediocampo tendría a Stanislav Lobotka como volante de contención, con Scott McTominay y Eljif Elmas aportando llegada y despliegue. El tridente ofensivo estaría formado por Matteo Politano por derecha, Noa Lang por izquierda y Erling Haaland como referencia de área en reemplazo del lesionado Romelu Lukaku.

Inter vs. Napoli: ficha técnica