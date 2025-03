Atención: ARCA volverá a embargar cuentas en abril

ARCA volverá a embargar cuentas de deudores.

Desde su creación por parte del gobierno de Javier Milei, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) endureció los controles sobre los usuarios pese a las promesas de libertad del presidente. Es así cómo a partir de abril la entidad volverá a embargar cuentas de contribuyentes.

Según informó la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) las personas que no cumplan con el pago de impuestos podrán sufrir distintas penalizaciones, además del embargo. Según la normativa del Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social, podrán regularizarse las obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive, las multas y demás sanciones firmes originadas en infracciones cometidas hasta dicha fecha, relacionadas o no con esas obligaciones, así como los intereses resarcitorios y/o punitorios.

El gobierno levantó la suspensión de embargos, por lo cual ARCA podrá llevar a juicio a los contribuyentes que no hayan cumplido con sus obligaciones y ponerle trabajas económicas como el embargo de las cuentas o multas.

En tanto, el inicio de juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares para entidades sin fines de lucro y contribuyentes del sector salud quedaron suspendidas hasta el 31 de julio de este año.

ARCA anunció nuevos controles para las compras en el exterior

Las políticas económicas que implementó el gobierno de Javier Milei hicieron que vuelvan los viejos "tour de compras" por el exterior, sobre todo los países limítrofes. El caso más emblemático es el de Chile, por sus bajos precios en relación con el mercado local. Sin embargo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció nuevos controles que harán que no sea tan sencilla la compra en el exterior.

Durante el primer mes del año, el uso de tarjetas de crédito argentinas en Chile aumentó en un 541 por ciento. Ante esta situación, la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tomó nota de esto y busca revertir la situación.

Es así como a través del Decreto General 5662/2025 publicado en el Boletín Oficial, ARCA obliga a las entidades bancarias a informar sobre las compras realizadas en el extranjero con tarjeta. La medida empezará a regir a partir de julio de este año.

Qué información solicitará ARCA a los bancos:

Detalle de las operaciones en el exterior correspondiente a tarjetas de titulares emitidas en el país:

Número de tarjeta.

Marca de la tarjeta de crédito, de compra y/o de débito.

Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de la entidad emisora de la tarjeta de crédito, de compra y/o de débito.

Fecha de la operación.

Identificación del país.

Identificación de la moneda de origen.

Monto de la operación en moneda extranjera.

Monto de la operación en pesos.

Nombre del comercio.

Código de rubro del comercio.

Número de identificación del comercio.