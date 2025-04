Michel destruyó a Milei por su política exterior tras los aranceles que aplicó Trump: "Es el pasado"

El referente del Frente Renovador y especialista en derecho tributario, Guillermo Michel, analizó los efectos del impacto de las medidas arancelarias que anunció Donald Trump en nuestro país. “Argentina no obtiene ningún beneficio con estas medidas impuestas por Trump, el mismo arancel lo tienen países que no están alineados con EEUU, como Chile, Brasil, Colombia y el resto de los países de América”, señaló en declaraciones compartidas a la prensa. “Es más, la industria argentina se va a ver claramente afectada con este arancel del 10% porque le quita competitividad a toda nuestra industria”, agregó.

El ex Director General de Aduanas, afirmó que, "viendo el discurso de Trump rodeado de trabajadores y afiliados a sindicatos, da la pauta de que Argentina, en comparativa, en materia de comercio exterior, está en el pasado”. “Acá estamos desprotegiendo la industria, abriendo importaciones de manera masiva, poniendo en riesgo el empleo y no teniendo noción de hacia dónde va el mundo”, agregó el ex funcionario.

El dirigente también remarcó las contradicciones en la visión económica de Milei, comparándola con las medidas que está tomando el primer mandatario norteamericano: “El Presidente de Estado Unidos avanza con una política de fortalecimiento de la industria y energía barata, por eso otorga subsidios a productores agrícolas. Acá se hace todo lo contrario, entonces, tan bien no estamos”, sostuvo Michel

Finalmente, Michel sostuvo que las políticas impulsadas por Javier Milei responden a una lógica superada por la realidad económica mundial y alejada de los intereses nacionales.

”Yo no creo en el programa económico que está impulsando el gobierno libertario, apunta a un mundo no existe más: el mundo pre-crisis de Lehman Brothers en 2008. Es inviable este modelo de apertura de importaciones, lo dice el mismo Trump al proteger su industria”, concluyó.

Las implicancias del anuncio en Argentina

Estados Unidos se posiciona como el tercer destino de exportaciones argentinas, representando el 8,7% del total. Dentro del bloque de América del Norte, absorbe el 86,2% de los envíos argentinos. El intercambio comercial entre ambos países en diciembre de 2024 arrojó un superávit de U$S 75 millones para Argentina. Las exportaciones alcanzaron los U$S 611 millones, con un crecimiento interanual del 14,6%, mientras que las importaciones sumaron U$S 536 millones, con un aumento del 32,6% en comparación con el año anterior.

Los principales productos exportados a Estados Unidos fueron aceites crudos de petróleo (27%), oro no monetario (16%) y naftas (5%), concentrando en conjunto el 62,5% del total. Por otro lado, entre las principales importaciones se destacaron el gasóleo (gasoil) y productos químicos como el ácido fosfonometiliminodiacético.

Un arancel del 10% afectaría particularmente a sectores clave de las exportaciones argentinas. Entre los productos más expuestos se encuentran los aceites crudos de petróleo, con exportaciones por U$S 262 millones en diciembre y aproximadamente U$S 2.500 millones anuales, lo que representa el 38% de las exportaciones al país norteamericano. Este sector enfrentaría un alto riesgo de contracción.

En total, la reducción total de exportaciones argentinas podría ubicarse entre U$S 300 y U$S 900 millones anuales, lo que representaría una caída del 5% al 15% del total enviado a Estados Unidos. Como consecuencia, el superávit comercial de U$S 228 millones alcanzado en 2024 podría revertirse, generando un déficit.