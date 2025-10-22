Programa Hogar de ANSES: requisitos para acceder en octubre 2025

Cómo es el beneficio del Programa Hogar

Miles de familias en todo el país dependen del Programa Hogar, una asistencia del Estado nacional que garantiza el acceso al gas envasado a precios subsidiados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó el calendario de pagos correspondiente a octubre, mientras continúa abierta la posibilidad de inscribirse para nuevos beneficiarios.

El subsidio está destinado a hogares de bajos ingresos que no cuentan con conexión a la red de gas natural. El monto mensual varía según la cantidad de integrantes del grupo familiar, la zona de residencia y la época del año. Además, durante los meses más fríos o en viviendas con más de cinco habitantes, se otorga un adicional por mayor consumo.

Cuándo se cobra el programa Hogar

Requisitos para acceder al Programa Hogar

Para recibir el subsidio, los hogares deben cumplir con las siguientes condiciones establecidas por la Secretaría de Energía y la ANSES:

Ningún miembro del grupo familiar debe tener servicio de gas natural a su nombre.

No haber solicitado la Tarifa Social de Gas.

Los ingresos del hogar no deben superar dos salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM).

Si en la vivienda reside una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se amplía a tres salarios mínimos.

En las provincias patagónicas (La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones), el tope asciende a 2,8 SMVM, o 4,2 SMVM si hay una persona con discapacidad.

Este beneficio se abona de forma directa y mensual, y puede cubrir hasta el 80% del valor de la garrafa.

Cómo inscribirse al Programa Hogar paso a paso

El trámite se realiza de manera online, sin necesidad de ir a una oficina:

Ingresá a Mi ANSES con tu Clave de la Seguridad Social. Si aún no la tenés, podés crearla desde la web o la aplicación móvil. Verificá que tus datos personales y familiares estén actualizados. En el menú principal, seleccioná “Programas y Beneficios” → “Solicitar Tarifa Social”. Elegí la opción “Programa Hogar” y completá el formulario. Descargá el comprobante de solicitud y aguardá el contacto de un agente de ANSES que te informará el estado del trámite.

Cuánto se cobra de Programa Hogar y en qué fecha

ANSES: Calendario de pagos de octubre 2025

El cronograma de acreditación del beneficio se organiza según la terminación del DNI del titular: