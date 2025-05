Pensiones No Contributivas (PNC): cuál es el monto en junio 2025 Las Pensiones No Contributivas (PNC) son prestaciones que otorga la ANSES a personas en situación de vulnerabilidad social que no cuentan con los aportes necesarios para jubilarse. Cuánto se cobra en junio.

23 de mayo, 2025 | 10.02 Cuánto me pagan por PNC en junio. Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) reciben un aumento en sus haberes de junio, producto del ajuste mensual que aplica la ANSES en función del índice de inflación. A esto se le suma el bono extraordinario de $70.000, que continúa vigente para los ingresos mínimos, lo que permite reforzar el poder adquisitivo de quienes perciben estas prestaciones. La suba que se aplica este mes es del 2,78%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril (2,8%). Este porcentaje se utiliza para actualizar todos los haberes previsionales y asistenciales que paga la ANSES, incluidas las PNC, la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) y las jubilaciones mínimas y máximas. Pensiones de ANSES: cuándo me pagan en junio. ¿Cuánto se cobra por las PNC en junio? Con el aumento por inflación y el bono extraordinario, los montos actualizados que percibirán los beneficiarios de Pensiones No Contributivas son los siguientes: PNC por Invalidez o Vejez, personas con VIH y/o Hepatitis B o C: Haber mensual: $213.306,75.

+ Bono extraordinario: $70.000.

Total a cobrar: $283.306,75. PNC para madres de siete hijos o más: Haber mensual: $304.723,94.

+ Bono extraordinario: $70.000.

Total a cobrar: $374.723,94. PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): Haber mensual: $243.779,15.

+ Bono extraordinario: $70.000.

Total a cobrar: $313.779,15. Pensiones ANSES: cuánto se cobra en junio. El bono se acredita automáticamente junto al haber mensual y está destinado a: Titulares de PNC.

Beneficiarios de la PUAM.

Jubilados que cobran la mínima. En caso de que el haber mensual supere el mínimo, el bono se otorga de manera proporcional, hasta alcanzar el tope de $374.723,94. Qué es la Pensión No Contributiva La PNC es la Pensión No Contributiva, una prestación económica mensual que otorga el Estado argentino, a través de la ANSES, a personas que no tienen aportes suficientes para jubilarse, pero que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social, y cumplen ciertos requisitos. Existen tres tipos principales de Pensiones No Contributivas: Por Invalidez: para personas con una discapacidad del 76% o más, que no pueden trabajar y están en situación de necesidad. Por Vejez: para personas de más de 70 años sin ingresos ni cobertura previsional. Madres de 7 hijos o más: mujeres que tengan siete hijos o más, sin importar su edad o estado civil. Además, hay PNC específicas para personas con VIH, Hepatitis B o C, u otras situaciones especiales reconocidas por ley. PNC por invalidez o vejez: corresponde al 70% del haber mínimo jubilatorio .

PNC para madres de 7 hijos: equivale al 100% de la jubilación mínima .

